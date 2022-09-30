Оператор «Северного потока» не исключил, что утечки газа продолжатся до 2 октября

Оператор трубопровода «Северный поток» допустил, что утечки газа после ЧП будут продолжаться до 2 октября. Об этом говорится в письме, которое Дания и Швеция направили в ООН.

«По оценкам оператора «Северного потока», утечки продолжатся до 2 октября. В отношении «Северного потока — 2» ещё предстоит провести такую же оценку», — приводит текст министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Также Дания и Швеция в открытом письме к Совбезу ООН выразили обеспокоенность последствиями инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва.