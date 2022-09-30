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Дания и Швеция выразили обеспокоенность влиянием ЧП на «Северных потоках» на море и климат

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Дания и Швеция в открытом письме к Совбезу ООН выразили обеспокоенность последствиями инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Дания и Швеция выразили обеспокоенность влиянием ЧП на «Северных потоках» на море и климат
  • AP

Согласно документу, радиус двух утечек составил в экономической зоне Швеции 900 м и 200 м, в экономической зоне Дании — 555 м и 680 м соответственно. 

В письме отмечается, что эти утечки представляют опасность для самолётов в указанных районах. Обе страны ограничили морское и воздушное движение в зонах инцидента.

«Вызывают озабоченность возможные последствия для морской жизни в Балтийском море. Возможные воздействия на климат, вероятно, будут очень значительными из-за больших объёмов парниковых газов, которые выбрасываются в воздух», — говорится в тексте документа, опубликованного главой МИД Швеции Анн Линде.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва.

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