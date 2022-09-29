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МИД России: инцидент на «Северных потоках» произошёл в контролируемой разведкой США зоне

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Инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: инцидент на «Северных потоках» произошёл в контролируемой разведкой США зоне
  • Gettyimages.ru

«Теперь по поводу того, где это произошло: это торгово-экономическая зона Дании и Швеции... Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, это те самые страны, которые полностью контролируются американскими спецслужбами. Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку», — приводит РИА Новости её слова в эфире «Соловьёв LIVE».

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.

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