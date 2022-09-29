МИД России: инцидент на «Северных потоках» произошёл в контролируемой разведкой США зоне
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«Теперь по поводу того, где это произошло: это торгово-экономическая зона Дании и Швеции... Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, это те самые страны, которые полностью контролируются американскими спецслужбами. Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку», — приводит РИА Новости её слова в эфире «Соловьёв LIVE».
По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.
Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.
Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.