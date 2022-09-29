Svenska Dagbladet: охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа на «Северных потоках»

Береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает шведская газета Svenska Dagbladet.

По данным береговой охраны, утечки зафиксированы в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.