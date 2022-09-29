Svenska Dagbladet: охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа на «Северных потоках»
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По данным береговой охраны, утечки зафиксированы в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.
По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.
Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.
Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.