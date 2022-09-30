Патрушев назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках»

Основными выгодополучателями от инцидентов на «Северных потоках» являются США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он отметил, что с первых минут после поступивших сообщений о взрывах на газопроводах на Западе развернули кампанию по поиску виновных.

«Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Секретарь российского Совбеза напомнил об инциденте с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа в 1983 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что в феврале Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».

Как пояснила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден обещал не уничтожить газопровод «Северный поток — 2», а не допустить его ввода в строй.