Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгодны США.

«Выгодно ли произошедшее с «Северным потоком» США? Безусловно», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

По его словам, таким образом разрывается последняя нитка, которая обеспечивала самостоятельность ЕС в сфере энергетики.

Он добавил, что случившееся не могли осуществить «простые террористы».

Помощник Генерального секретаря ООН Навид Ханифа заявил, что организация пока не может проверить детали инцидентов на «Северных потоках».

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.