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«Газпром»: в момент ЧП в «Северных потоках» было около 800 млн кубометров газа

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В момент ЧП в трёх нитках трубопроводов «Северный поток» было около 800 млн кубометров газа, что сопоставимо с потреблением Данией за три месяца.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«По имеющимся оценкам, в трёх нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 миллионов кубометров газа», — сказал Куприянов.

Он уточнил, что это объёмы потребления газа Данией за три месяца.

Помощник Генерального секретаря ООН Навид Ханифа заявил, что организация пока не может проверить детали инцидентов на «Северных потоках».

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

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