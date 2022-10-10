Путин: представителей России не допускают к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Российских специалистов не допускают к расследованию взрывов на нитках газопроводов «Северный поток», заявил российский лидер Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

«Представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем», — сказал он.

Путин подчеркнул, что «конечный бенефициар этого преступления» известен.

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.

Ранее глава МИД Дании Йеппе Кофод велел своим представителям в Нью-Йорке не участвовать в созванном Россией 30 сентября специальном заседании Совбеза ООН.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позицию Дании по вопросу «Северных потоков» противозаконной.

26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2».