Захарова назвала позицию Дании по вопросу «Северных потоков» противозаконной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позицию Дании по диверсиям на «Северных потоках» противозаконной.

«Гадкую и противозаконную позицию в связи со взрывами на нитках газопровода «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» занимают власти Дании», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, глава МИД Дании Йеппе Кофод велел своим представителям в Нью-Йорке не участвовать в созванном Россией 30 сентября специальном заседании СБ ООН.

Она отметила, что Кофод обвинил Россию в распространении «ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов».

Захарова добавила, что российская сторона привела только факты, которые указывают на заинтересованность ряда зарубежных держав в уничтожении газопроводов.

Как ранее заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, страны Запада не скрывали своих намерений уничтожить «Северные потоки», а в конечном итоге возлагают ответственность за это на Россию.

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.