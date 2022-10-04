В Пентагоне отрицают, что США причастны к диверсии на «Северных потоках»

В Пентагоне отрицают, что Соединённые Штаты причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток». С таким заявлением выступила заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер.

«США не были причастны никоим образом», — сказала она, её слова приводит ТАСС.

Как ранее заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, страны Запада не скрывали своих намерений уничтожить «Северные потоки», а в конечном итоге возлагают ответственность за это на Россию.

Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.