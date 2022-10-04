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Краснов заявил президенту Вьетнама, что Запад не скрывал планов по «Северным потокам»

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Страны Запада не скрывали своих намерений уничтожить «Северные потоки», а в конечном итоге возлагают ответственность за это на Россию, заявил российский генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
Краснов заявил президенту Вьетнама, что Запад не скрывал планов по «Северным потокам»
  • РИА Новости

«Политики и дипломаты стран Запада всё чаще придерживаются практики двойных стандартов. Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов «Северный поток». Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по её разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию», — сказал Краснов.

Он назвал такой подход «полной шизофренией».

«В таких условиях особенно ценно, что Вьетнам, несмотря на провокации и дезинформацию, остаётся нашим надёжным другом и стратегическим партнёром», — подчеркнул генпрокурор.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки с мест утечек на газопроводах.

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