Краснов заявил президенту Вьетнама, что Запад не скрывал планов по «Северным потокам»
- РИА Новости
«Политики и дипломаты стран Запада всё чаще придерживаются практики двойных стандартов. Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов «Северный поток». Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по её разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию», — сказал Краснов.
Он назвал такой подход «полной шизофренией».
«В таких условиях особенно ценно, что Вьетнам, несмотря на провокации и дезинформацию, остаётся нашим надёжным другом и стратегическим партнёром», — подчеркнул генпрокурор.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки с мест утечек на газопроводах.