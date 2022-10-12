«Необходимо прозрачное расследование»: почему Запад мешает России выяснить обстоятельства ЧП на «Северных потоках»

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил в двойных стандартах Швецию, которая заявила о недопуске России к расследованию теракта на «Северных потоках». По его словам, шведская сторона вместе с Данией и Германией «не хотят ничего показывать Москве», при этом в обработке данных будут участвовать американские эксперты. По мнению специалистов, Запад не намерен допускать Россию к расследованию, поскольку боится, что вскроются факты, которые свидетельствуют об участии Соединённых Штатов в организации взрывов.

Швеция отказалась допускать Россию до расследования взрывов на «Северных потоках», но при этом допустила американского эксперта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Буквально вчера представитель правительства Швеции сказал, что «да, мы проводим предварительное расследование вместе с датчанами, немцами, но русских мы туда подпускать не будем». То есть они расследуют ущерб, нанесённый нашей собственности, нас держат в стороне и не хотят нам ничего показывать, чтобы, не дай бог, мы не узнали правду, наверное. При этом было сообщение, что американские эксперты будут участвовать в процессе обработки данных, которые там получают… Вот вам двойные стандарты, пожалуйста», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

О том, что российских специалистов не допускают к расследованию обстоятельств вокруг взрывов на нитках газопроводов, сообщил 10 октября и президент РФ Владимир Путин.

«Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления», — отметил Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Ранее российский лидер подчеркнул, что к организации взрывов на магистралях причастны англосаксонские силы. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, выгодоприобретателем диверсий на «Северных потоках» являются США.

Как отметил, в свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проведение объективного расследования взрывов на трубопроводах без участия РФ невозможно.

В МИД России также отреагировали на недопуск Москвы к расследованию.

«Это классика жанра. Это то, что в первую очередь, ещё до разбора мотива, говорит о том, что, значит, есть что скрывать. Не подпускают собственника к расследованию — значит, от него что-то скрывают», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга.

«Русские этого не делали»

Напомним, теракты сразу на двух газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября на участках в районе датского острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленной диверсии.

Шведская Служба безопасности сообщила, что рядом с трубопроводами «произошли взрывы, в результате которых газопроводам был нанесён значительный ущерб».

Как пишет Der Spiegel, в Генпрокуратуре ФРГ заявили, что в настоящее время имеется достаточно фактических признаков того, что газопроводы были преднамеренно повреждены посредством нескольких взрывов.

При этом на Западе активно продвигают идею, что это якобы Россия причастна к терактам на «Северных потоках». Об этом заявил посол РФ в Италии Сергей Разов, назвав утверждения такого рода «русофобской пропагандой».

Кремль

Gettyimages.ru

© Hans Neleman

«Сейчас идут эти спекуляции, что русские сами взорвали свой газопровод. Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на телеканале Rai 1.

Разов напомнил, что Россия в течение 50 лет стабильно поставляла газ в Европу.

О том, что атаковали «Северные потоки» западные страны, заявил ранее американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, магистрали достаточно прочны в силу своей конструкции, а это значит, что для их подрыва необходимы были сотни килограммов тротила.

«Русские этого не делали. Идея о том, что это были они, по-моему, абсурдна. Вообще, именно мы (США. — RT) настаиваем на том, что русские разрушили собственный трубопровод, — заявил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. — Нужно посмотреть, какие государственные субъекты имели возможность это осуществить. Это Королевский военно-морской флот (Великобритании. — RT), ВМС США… Силы специальных операций… Думаю, это вполне очевидно».

«Необходимо прозрачное расследование»

Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Россию не допускают к расследованию произошедшего на «Северных потоках», чтобы по его итогам можно было сообщить мировой общественности «некий заданный результат».

«Страны, расследующие теракты на этих объектах, примут своё заключение. Им не нужно, чтобы Москва знала, что они там делают. Они вообще не хотят, чтобы Россия получала какую-либо информацию. Но для того, чтобы сказать точно, что там произошло, необходимо очень квалифицированное, долговременное и прозрачное, открытое расследование с участием РФ. Естественно, Западу это не нужно», — заявил аналитик.

При этом, по мнению Брутера, американские специалисты неслучайно привлечены к расследованию ЧП на магистралях.

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«Их пригласили, чтобы США были в курсе всех деталей и могли руководить процессом, возможно, консультировать по сокрытию каких-либо фактов. Не исключено, что стрелки будут искусственно переведены на Россию, но совершенно понятно, что теракты на газопроводах никак не были в интересах РФ», — отметил эксперт.

Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. По его словам, Запад не намерен допускать Россию к расследованию, поскольку сам стоит за этой диверсией.

«Скорее всего, заказчиком являются США. Есть мнение, что и исполнителем тоже. Или на роль исполнителя могут претендовать несколько стран: их частные компании вполне могли по государственному заказу совершить подрыв «Северных потоков». Россию пытаются отодвинуть от расследования, поскольку боятся, что она широкой общественности предоставит факты, которые свидетельствуют, что США не просто были заинтересованы в теракте, а напрямую за ним стоят», — отметил аналитик в разговоре с RT.

По мнению Данюка, большинство данных в ходе расследования на магистралях уже, по всей видимости, собрано и теперь задача американских экспертов — «переписать всё таким образом, чтобы можно было создать иллюзию непричастности США к ЧП».

«Соединённые Штаты не хотят, чтобы полная версия этих данных была опубликована. Привлечение к расследованию американских специалистов — вообще театр абсурда, потому что США — единственная страна, которой была так выгодна эта операция. Вашингтон не стеснялся и заявлял на разных уровнях, что найдёт способ сделать так, чтобы «Северный поток — 2» не заработал», — сказал эксперт.

Символика «Северного потока»

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Эксперты напоминают, что в ноябре 2015 года при осмотре «Северного потока» между нитками был обнаружен подводный уничтожитель мин Североатлантического альянса, но тогда объект обезвредили ВС Швеции.

«НАТО заявило, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения НАТО — когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», — отметил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, вспоминая инцидент.

В свою очередь, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что недопуск России к расследованию — совершенно неприемлемая ситуация, которая противоречит праву частной собственности.

«Владельца газопровода обязаны допустить к своей собственности, он должен решить, что с ней делать дальше, определить, какова сумма ущерба. Это просто необходимо. По-другому быть не может, если действовать в рамках закона. Но на Западе, видимо, уже напрочь забыли о такого рода обязательствах и правилах. Они действуют, исходя из своих политических интересов», — заявил он в комментарии RT.

По словам Правосудова, теоретически возможность отремонтировать «Северные потоки» и ввести их в эксплуатацию есть, однако, как будут обстоять дела на практике, спрогнозировать сложно.

«Неизвестно, как долго западные страны не будут допускать РФ к её имуществу. Возможно, они специально будут тянуть время, чтобы морская вода нанесла газопроводам как можно больший ущерб», — заключил эксперт.