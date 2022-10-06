Вопрос объективности: почему в Европе стараются избежать привлечения России к расследованию ЧП на «Северных потоках»

В России заявили, что расследование инцидентов на газопроводах «Северный поток» должно проходить с участием Москвы. Между тем ряд западных стран пытается не допустить до процесса российских представителей, заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На этот же факт обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова, раскритиковавшая намерение датских властей воспрепятствовать участию России в расследовании. Эксперты полагают, что определённые силы в Европе и США не заинтересованы в нём, так как могут вскрыться неудобные для коллективного Запада факты.

В России заявили о безусловной необходимости привлечения представителей страны к расследованию инцидентов на газопроводах «Северный поток». В частности, на это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной… Мы считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и в расследовании произошедшего должно быть обязательным», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что Москва будет ждать от европейских партнёров уточнений по их позиции относительно участия России в процессе.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объективное расследование ЧП может быть проведено только при участии российских специалистов. При этом он уточнил, что пока к процессу не допущены ни операторы «Северных потоков», ни «Газпром», ни Ростехнадзор.

На отсутствие адекватной реакции со стороны западных партнёров на запросы России по авариям на трубопроводах указала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях саммита глав парламентов стран G20 в Индонезии.

«Мы настаиваем на объективном расследовании этого террористического акта (как угодно назовите). Пока не видим адекватной реакции. Во всём абсолютно без оснований, без каких-либо причин винят Россию», — заметила она.

Между тем она выразила мнение, что газопроводы были повреждены с целью не допустить дальнейших поставок российского сырья в Европу.

Утечка газа на месте инцидентов на «Северных потоках»

AP

© Swedish Coast Guard

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале раскритиковала власти Дании, которые обозначили намерение отказать Москве в участии в расследовании. По её словам, они занимают «гадкую и противозаконную позицию» в связи со взрывами на газопроводах.

«Датский министр (иностранных дел Йеппе Кофод. — RT) дошёл до того, что обвинил российскую сторону в «распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов» (!). Кроме того, он заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных», — подчеркнула дипломат.

Как отметила Захарова, даже датские юристы отмечают, что в международном праве не существует норм, позволяющих отстранить Россию как собственника газопроводов от расследования.

Расследуется теракт

Напомним, 26 сентября сразу на двух экспортных газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», была обнаружена крупная утечка газа в районе датского острова Борнхольм. По сообщению Шведского национального сейсмоцентра, на маршрутах обеих магистралей были зафиксированы подводные взрывы. В компании Nord Stream AG повреждения трубопроводов назвали беспрецедентными. 4 октября там уточнили, что до сих пор не могут получить доступ к повреждённым участкам и начать их обследование из-за отсутствия разрешения датских властей, которое было запрошено ранее.

«По информации, полученной от датских властей, сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней», — сообщили в компании.

Препятствия чинятся и со стороны Норвегии, отметили в Nord Stream AG. МИД этой страны до сих пор не выдал разрешения на отбытие к месту проведения работ судну, зафрахтованному компанией и оснащённому всем необходимым оборудованием.

Шведские и датские морские власти установили пятимильную охранную зону вокруг мест инцидентов. Между тем следователи ФСБ России по материалам Генпрокуратуры РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

«Ещё нет доказательств, но…»

Германия, Дания и Швеция планируют создать совместную следственную группу для расследования инцидентов. Несмотря на то что пока нет каких-либо данных о возможных причастных к ЧП, на Западе то и дело звучат обвинения в адрес РФ. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ещё 27 сентября заявил местным СМИ, что произошедшее — «сигнал со стороны России», которая якобы хочет ещё больше дестабилизировать Европу.

Ответственность за ЧП возложил на Россию и министр обороны Эстонии Ханно Певкур, заявивший о своей позиции в интервью газете Die Zeit 5 октября.

«Мы, конечно же, ещё должны дождаться результатов расследования причин произошедшего, у нас ещё нет доказательств. Но единственное государство, которое заинтересовано в этом саботаже, — это Россия», — сказал он.

Флаги стран ЕС

AP

© Ronald Wittek, Pool

Глава ведомства также выступил за привлечение сил НАТО к патрулированию подводных трубопроводов, посетовав, что Европа не может закрыть для России Финский залив.

В свою очередь, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете Daily Telegraph выступил с утверждением, что Россию не следует допускать до расследования. При этом он признал, что если РФ решит поучаствовать в процессе, то «ничто не сможет остановить их».

Ранее об этом сказал посол России в Дании Владимир Барбин в беседе с газетой Politiken. Он подчеркнул, что ст. 79 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года прямо указывает, что прибрежное государство «не может препятствовать поддержанию в исправном состоянии трубопроводов» на своём континентальном шельфе.

При этом мнение Москвы по поводу инцидентов представителями Запада вообще не воспринимается. Так, отметаются аргументы российской стороны о том, что аварии на газопроводах были выгодны Соединённым Штатам. В частности, на это указывал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. С развёрнутой аргументацией, приводя цитаты и даты, выступала Мария Захарова. О причастности к диверсиям англосаксонских сил заявил и президент РФ Владимир Путин.

Подпитка антироссийской кампании

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что нежелание западных стран привлекать Россию к расследованию инцидентов на «Северных потоках» говорит об их незаинтересованности в объективности процесса.

«Присутствие РФ исключает возможность подтасовки результатов расследования, как это уже не раз было и в случае с малайзийским Boeing МН17, отравлением Скрипалей и прочими процессами, инициированными Западом. Препятствуя участию России в расследовании, на Западе признают риск обнаружения неудобных фактов, в частности по тем же США, за которыми тянется целый шлейф международных диверсий, к которым они имели отношение», — пояснил в беседе с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

По его словам, если предположения России относительно ответственности Вашингтона за теракты найдёт подтверждение, то это поставит Европу перед ненужным ей выбором: закрыть глаза на это, подобрав удобоваримое оправдание, или вступить в конфронтацию с США.

О том, что Европа не ставит своей целью найти настоящего ответственного за ЧП на газопроводах, в разговоре с RT заявил и директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв.

«Сомневаюсь, что сегодня возможно объективное расследование этих инцидентов, так как они произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. А все эти территории находятся под пристальным вниманием НАТО. Поэтому возникает большой вопрос, как власти этих стран могли проморгать атаку на трубопроводы, а следовательно, можно предположить, как будет вестись расследование этих ЧП», — считает аналитик.

Он также назвал абсурдными попытки западных стран возложить ответственность за аварии на Россию.

«Глупо обвинять РФ в нанесении себе материального ущерба. России не нужно проводить диверсии, чтобы лишить Европу газа. Легче просто вентиль перекрыть. Однако проамериканским европолитикам нужно чем-то подпитывать антироссийскую кампанию, выполняя задания США, поэтому и делаются соответствующие выпады в адрес Москвы. Хотя вера в эти обвинения у здравомыслящей западной общественности, думаю, мала», — резюмировал Рогулёв.