Глава Минобороны Эстонии предложил НАТО патрулировать подводные газопроводы
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«НАТО давно осуществляет Air Policing, воздушное патрулирование над Балтийским морем. Сейчас мы должны подумать о Sub Policing, то есть о подводном патрулировании», — приводит его слова немецкая газета Die Zeit.
Певкур добавил, что в морской акватории страны НАТО знают лишь о том, что происходит на поверхности.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что газопроводы «Северный поток» повредили, чтобы не допустить дальнейших поставок газа из России в Европу.