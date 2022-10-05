Глава Минобороны Эстонии предложил НАТО патрулировать подводные газопроводы

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал страны НАТО осуществлять контроль за подводными газопроводами после ЧП с «Северными потоками».

«НАТО давно осуществляет Air Policing, воздушное патрулирование над Балтийским морем. Сейчас мы должны подумать о Sub Policing, то есть о подводном патрулировании», — приводит его слова немецкая газета Die Zeit.

Певкур добавил, что в морской акватории страны НАТО знают лишь о том, что происходит на поверхности.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что газопроводы «Северный поток» повредили, чтобы не допустить дальнейших поставок газа из России в Европу.