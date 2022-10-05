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Матвиенко: «Северный поток» повредили, чтобы помешать поставкам российского газа в Европу

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что газопроводы «Северный поток» повредили, чтобы не допустить дальнейших поставок газа из России в Европу.
Матвиенко: «Северный поток» повредили, чтобы помешать поставкам российского газа в Европу
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Дошли уже просто до такого большого преступления, когда панъевропейская структура, я имею в виду газопровод «Северный поток — 2»... просто была повреждена для того, чтобы не допустить дальнейших поставок газа из России в Европу», — заявила Матвиенко. 

Она добавила, что Россия настаивает на расследовании этого террористического акта, но не видит адекватной реакции.

Ранее профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине.

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