Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что газопроводы «Северный поток» повредили, чтобы не допустить дальнейших поставок газа из России в Европу.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Дошли уже просто до такого большого преступления, когда панъевропейская структура, я имею в виду газопровод «Северный поток — 2»... просто была повреждена для того, чтобы не допустить дальнейших поставок газа из России в Европу», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что Россия настаивает на расследовании этого террористического акта, но не видит адекватной реакции.

Ранее профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине.