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NYT: ЧП на «Северных потоках» могут сломить решимость европейцев по вопросу помощи Украине

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Инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине.

Об этом в интервью New York Times заявил профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент.

«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твёрдой», — заявил Квент.

В частности, по его словам, ситуация с газопроводами повысила уровень беспокойства среди жителей Германии.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки с мест утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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