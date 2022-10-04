NYT: ЧП на «Северных потоках» могут сломить решимость европейцев по вопросу помощи Украине

Инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине.

Об этом в интервью New York Times заявил профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент.

«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твёрдой», — заявил Квент.

В частности, по его словам, ситуация с газопроводами повысила уровень беспокойства среди жителей Германии.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что заинтересованность в авариях на газопроводах «Северный поток» могла быть у Польши, США и Украины.

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки с мест утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».