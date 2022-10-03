«Косвенные данные указывают на западный след»: в РФ назвали возможных организаторов диверсий на «Северных потоках»

Имеющиеся косвенные данные говорят о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках», заявил директор СВР Сергей Нарышкин. Вице-премьер Александр Новак, со своей стороны, сообщил, что в выводе из строя трубопроводов заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно США, Украина и Польша, которые в своё время утверждали, что «эта инфраструктура не будет работать». Эксперты полагают, что инциденты с «Северными потоками» могут быть наиболее выгодны Вашингтону, который давно стремится «сжечь мосты между Россией и Европой» и не допустить возобновления контактов между Москвой и Брюсселем.

Косвенные данные указывают на причастность Запада к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Мы продолжаем собирать факты. Пока они косвенные, но косвенные данные — и те, которые были публично раньше представлены, и те, которые появились и пока ещё непубличные, — они, конечно, указывают на западный след», — сообщил Нарышкин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в выводе из строя трубопроводов заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно США, Украина и Польша, которые в своё время говорили, что «эта инфраструктура не будет работать», и обещали всё сделать для этого.

«Мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы определённые, ранее высказывавшие позиции страны», — сказал также вице-премьер в интервью.

При этом Новак выразил уверенность, что «есть технические возможности» для восстановления инфраструктуры трубопроводов, однако это потребует времени и средств.

«Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — подчеркнул он.

О том, что Соединённые Штаты или Великобритания могли атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил и американский полковник в отставке экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, трубы довольно прочны в силу своей конструкции, а это означает, что для их повреждения необходимы сотни килограммов тротила.

«Русские этого не делали. Идея о том, что это были они, по-моему, абсурдна. Вообще, именно мы (США. — RT) настаиваем на том, что русские разрушили собственный трубопровод, — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. — Нужно посмотреть, какие государственные субъекты имели возможность это осуществить. Это Королевский военно-морской флот (Великобритании. — RT), ВМС США… Силы специальных операций… Думаю, это вполне очевидно».

«Перешли к диверсиям»

Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленной диверсии. Как сообщило 2 октября Датское энергетическое агентство, утечка газа на газопроводе «Северный поток» прекратилась.

Президент России Владимир Путин заявил, что к организации диверсий на нитках «Северного потока» причастны англосаксонские силы. По его словам, так они фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Символика «Северного потока»

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«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — сказал российский лидер. — Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно. Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве. Бывает красиво обёрнуто, бывает без всякой обёртки, но суть одна и та же — кулачное право».

О том, что основным выгодополучателем в ситуации вокруг «Северных потоков», прежде всего экономическим, являются Соединённые Штаты, говорил ранее и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

О возможной причастности США к инцидентам пишут и международные СМИ. Как отметил американский журнал National Review, если такой факт будет установлен, это повлечёт за собой «серьёзную и непосредственную проблему».

По мнению научного сотрудника Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао, слова которого приводит газета Global Times, нельзя исключать вероятность «дальнейшей эскалации конфронтации» между Россией и Западом из-за ситуации вокруг трубопроводов.

«Саботаж на газопроводах «Северный поток» внесёт ещё больше неопределённости и увеличит вероятность вооружённого конфликта между США и Россией. Стратегическое соперничество между Западом во главе с США и Россией будет продолжаться или даже усиливаться», — отмечается в статье.

Напомним, Соединённые Штаты отвергли свою возможную причастность к произошедшему на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а в НАТО заявили, что это был «преднамеренный, безрассудный и безответственный акт саботажа». В блоке также пообещали ответить на любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников.

«Чтобы смело вводили санкции»

По мнению экспертов, инциденты с «Северными потоками» могут представлять определённую выгоду прежде всего для Соединённых Штатов.

«Главный выгодополучатель в этой истории — Вашингтон, который, вполне вероятно, инициировал эти ЧП, не столь важно, чьими руками — собственными или британскими. Главное, что это им было нужно, чтобы сжечь мосты между Россией и Европой. Чтобы европейцы даже не оглядывались, не допускали возможного возобновления отношений с РФ, чтобы смело вводили санкции, особенно Германия», — заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT.

По его словам, диверсии на «Северных потоках» выгодны Вашингтону и с политической, и с экономической точек зрения.

«США сейчас — это основной поставщик СПГ на европейский рынок, они заинтересованы в дальнейшем наращивании поставок. По сути, европейцам говорят: идите к нашим компаниям и договаривайтесь о будущих поставках газа, через несколько лет будет новая волна ввода в эксплуатацию заводов по сжижению голубого топлива, поэтому только на это ориентируйтесь, даже не думайте, что от России вы когда-либо будете получать газ», — пояснил эксперт.

Пентагон

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Кроме того, он предположил, что атака на трубопроводы могла быть и своего рода «имиджевым ходом США».

«Соединённые Штаты вводили санкции против «Северного потока — 2», не давая его достроить, а Россия всё равно довела дело до конца. Для Белого дома это был опасный прецедент. Да и Байден намекал, что газопровода не будет в случае конфликта на Украине», — напомнил аналитик.

Сходного мнения придерживается и заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Как он отметил, ни одна страна, кроме Соединённых Штатов, не получит таких колоссальных выгод от ситуации вокруг ЧП на «Северных потоках».

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«Я бы сильно удивился, если бы заказчиками этих взрывов были не американцы. Только у Вашингтона было предостаточно не только политических, но и экономических причин, которые навели бы на мысль, что неплохо бы произвести взрывы. Самый главный интерес Вашингтона тут — усиление контроля над экономикой ЕС и ускорение её разрушения. Уже сейчас происходит отток промышленных предприятий из ЕС в США из-за цен на энергоресурсы», — отметил эксперт в комментарии RT.

Игорь Юшков также отметил, что повреждение «Северных потоков» создаёт стратегические риски для Евросоюза, в первую очередь для Германии.

«В случае суровой зимы при наличии такой газовой инфраструктуры в любой момент можно было вернуться к закупкам российского газа, договориться о «Северном потоке — 2», а теперь это сделать оперативно невозможно. Этой «страховки», которая была у Германии, нет. Если что-то случится с поставками, Европе будет неоткуда брать газ, поскольку оба трубопровода повреждены», — рассуждает аналитик.

По мнению Александра Фролова, хотя последствия удара по инфраструктуре «Северных потоков» будут крайне болезненными для Евросоюза, там вряд ли захотят допускать Россию до расследования, чтобы выявить истинных виновников произошедшего.