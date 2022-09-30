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Захарова призвала США признаться в том, что произошло с «Северным потоком»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США признаться в причинах аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Так она прокомментировала заявления, сделанные в Пентагоне, о том, что США не станут спекулировать о причинах аварии после появления данных об американских вертолётах в зоне утечек.

«Спекулировать не надо. Надо признаться в том, о чём говорил президент США, обещая покончить с «Северным потоком — 2», — написала дипломат в Telegram.

Захарова ранее напомнила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.

По её словам, Байден обязан ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с «Северным потоком» и имеют ли США отношение к авариям на трубопроводах.

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