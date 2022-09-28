МИД России: Байден должен ответить, связаны ли США с аварией на газопроводах
- globallookpress.com
В своём Telegram-канале представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала видео, на котором Байден во время пресс-конференции заявляет, что с «Северным потоком» будет покончено, «если Россия вторгнется на Украину».
«Мы покончим с этим... Я вам обещаю, мы сможем это сделать», — сказал тогда президент США.
Как заявила Захарова, Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединённые Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трёх линиях газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве.
«Заявление о намерении было подкреплено обещанием. Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!» — сказала дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также напомнил, что в феврале Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».
По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.
Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.
Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.