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МИД России: Байден должен ответить, связаны ли США с аварией на газопроводах

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Американский президент Джо Байден обязан ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с «Северным потоком» и имеют ли США отношение к авариям на трубопроводах, заявили в МИД России.
МИД России: Байден должен ответить, связаны ли США с аварией на газопроводах
  • globallookpress.com

В своём Telegram-канале представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала видео, на котором Байден во время пресс-конференции заявляет, что с «Северным потоком» будет покончено, «если Россия вторгнется на Украину».

«Мы покончим с этим... Я вам обещаю, мы сможем это сделать», — сказал тогда президент США.

Как заявила Захарова, Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединённые Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трёх линиях газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве.

«Заявление о намерении было подкреплено обещанием. Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!» — сказала дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также напомнил, что в феврале Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.

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