В НАТО заявили, что утечка газа на «Северных потоках» стала результатом диверсии

В НАТО заявили, что утечка газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стала результатом диверсии.

«Повреждение трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа», — говорится в заявлении.

Альянс выразил обеспокоенность, что утечки создают риски для судоходства и наносят ущерб окружающей среде.

В НАТО заявили о готовности ответить на любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников.

Ранее в российском посольстве в США заявили, что Россия настаивает на объективном расследовании инцидента на «Северных потоках».

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.

Местоположение физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определено, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.