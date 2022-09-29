«Вопросов очень много»: как развивается ситуация с инцидентами на газопроводах «Северный поток»

В России выразили готовность содействовать расследованию инцидентов на трёх нитках газопроводов «Северный поток». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что «Газпром» имеет право на участие в процессе как один из собственников магистралей. Многие европейские политики сходятся во мнении, что ЧП могло быть следствием диверсии, однако некоторые из них поспешили возложить ответственность на Россию. Заседание Совбеза ООН, посвящённое ЧП на трансбалтийских трубопроводах, пройдёт 30 сентября.

В России заявили о готовности способствовать расследованию происшествий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». В частности, на необходимость диалога Москвы и европейских стран по этому вопросу указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вопросов очень много... Это ситуация, которая требует диалога, которая требует оперативного взаимодействия всех сторон, чтобы как можно скорее выяснить, что произошло, оценить ущерб, спрогнозировать действия по исправлению этой ситуации. Пока, конечно же, мы видим абсолютный дефицит такого диалога», — заявил он.

Песков также подчеркнул, что Россия намерена добиваться допуска к расследованию «Газпрома» — одного из собственников повреждённых трубопроводов.

В свою очередь, замглавы МИД Александр Грушко отметил, что Москва изучит предложения об участии в следственных мероприятиях от европейских стран, если получит соответствующий запрос. «Если будут обращения какие-то, рассмотрим, пока таковых не поступало, насколько я знаю», — подчеркнул он.

А первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале сообщил, что российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Оно назначено на 30 сентября.

Атака на трубы

26 сентября стало известно, что на одной из двух ниток «Северного потока — 2» и на обеих нитках «Северного потока — 1» было зафиксировано резкое падение давления в районе датского острова Борнхольм. Как сообщал телеканал SVT со ссылкой на Шведский национальный сейсмоцентр, на маршрутах обеих магистралей были зафиксированы два подводных взрыва. В компании Nord Stream AG повреждения трубопроводов назвали беспрецедентными, затруднившись назвать сроки, в которые могут быть осуществлены восстановительные работы.

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Датские морские власти установили пятимильную охранную зону в районе происшествия. В свою очередь, служба безопасности Швеции начала предварительное расследование, квалифицируя инцидент как «грубую диверсию». Как сообщили в ведомстве 28 сентября, там не исключают, что за ЧП могут стоять иностранные силы.

Своё расследование начала и Генеральная прокуратура России. Открыто дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма»).

Между тем газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила, что службы безопасности Германии предполагают, что все три повреждённые нитки газопроводов могут навсегда остаться непригодными для использования, если их ремонт не произойдёт в ближайшее время. Причина — чрезмерное попадание в трубы солёной воды, которая вызовет коррозию. По данным издания, федеральная полиция усилит контроль над территориальными водами ФРГ и будет внимательно следить за маршрутами критически важной инфраструктуры.

Проходящие по дну Балтийского моря трубопроводы «Северный поток» позволяют прокачивать газ напрямую из России в Германию в суммарном объёме до 110 млрд куб. м в год.

Реакция Европы

На инцидент уже отреагировали ряд европейских политиков. Глава МИД Швеции Анн Линде в своём Twitter выразила мнение, что масштабная утечка газа стала следствием взрывов, вызванных саботажем.

«Мы продолжаем собирать информацию и не исключаем никаких причин, субъектов или мотивов», — написала она.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила преднамеренность нарушения европейской энергетической инфраструктуры, пригрозив соответствующим ответом.

«Любой преднамеренный срыв работы действующей европейской энергетической инфраструктуры неприемлем и приведёт к самым решительным ответным действиям», — заявила она в Twitter, не уточнив, кому предназначаются её угрозы.

Участок газопровода «Северный поток — 1» в Германии

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Со схожим заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отметивший неслучайность инцидентов.

«Вся имеющаяся в нашем распоряжении информация указывает на то, что эти утечки — результат преднамеренного действия. Мы будем поддерживать любые расследования, направленные на то, чтобы получить полную ясность относительно природы и причин случившегося», — подчеркнул он.

Отреагировал на произошедшее и президент Литвы Гитанас Науседа. Он назвал ЧП на «Северных потоках» диверсией и попыткой дестабилизировать энергоснабжение Европы.

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«Это также напоминание о том, что у нас в приоритете должна быть наша собственная энергетическая безопасность. Мы должны осторожно выбирать своих энергетических партнёров. «Северный поток» нельзя назвать ни надёжным, ни безопасным», — отметил политик.

В свою очередь, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал ЕС и НАТО провести совместное расследование обстоятельств произошедшего.

Об отслеживании ситуации с «Северными потоками» заявили и в США. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил предполагаемые диверсии с коллегой из Дании Йеппе Кофодом, а помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл переговоры с руководителем департамента внешней политики офиса премьер-министра Дании Жан-Шарлем Эллерманн-Киномбом. При этом, хотя Вашингтон пока воздерживается от предположений по поводу причин ЧП, там уже указали на актуальность альтернативных маршрутов поставок газа в Европу.

«Это лишь подчёркивает важность наших совместных усилий по предоставлению Европе альтернативных источников газа, поддержанию усилий по сокращению потребления газа и ускорению настоящей энергетической независимости за счёт перехода к экономике, основанной на использовании чистой энергии», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Обязан ответить на вопрос»

В Польше уже выдвигают различные версии относительно инцидентов на «Северных потоках»: в частности, звучат обвинения в адрес России. Так, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий назвал 27 сентября предполагаемый акт саботажа «сигналом со стороны РФ».

«Это наглядно демонстрирует то, к каким средствам прибегают россияне, чтобы ещё больше дестабилизировать Европу. Ситуация и так очень сложная, а россияне лишь подливают масла в огонь, сея сумятицу», — приводят его слова польские СМИ.

А евродепутат, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в своём Twitter напрямую поблагодарил США, разместив фотографию с места инцидента. При этом позднее он уточнил, что выдвигает лишь «рабочие гипотезы» о том, у кого были мотив и возможность устроить взрывы.

На замечание Сикорского отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова, задавшись вопросом, можно ли считать его слова «официальным заявлением о теракте». Позднее она напомнила о заявлениях, которые в январе и феврале нынешнего года делали президент США Джо Байден и замгоссекретаря Виктория Нуланд относительно «Северных потоков», недвусмысленно угрожая их выводом из эксплуатации.

«Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединённые Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трёх линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве», — подчеркнула Захарова.

В свою очередь, Дмитрий Песков отметил: «Вопросов очень много. Вы помните заявления президента США, которые были сделаны ещё в начале февраля, который обещал тогда избавиться от «Северного потока — 2». Что имел в виду президент США, мы не знаем. Мы видим... граничащую с сумасшествием истерично-эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это».

Московский Кремль

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Между тем сенатор Константин Долгов в беседе с RT назвал вызывающей вопросы ситуацию, при которой европейские страны не спешат приглашать к участию в расследовании Россию, которая имеет на это все права.

«У этих газопроводов есть собственники, в первую очередь мы говорим о «Газпроме». Раз он имеет к этому непосредственное отношение, то речь идёт о препятствовании в исполнении соответствующих контрактных обязательств. В Европе должны понимать, что объективное расследование инцидентов невозможно без участия России. В противном случае либо кто-то не заинтересован в нём, либо кому-то уже известны виновники», — заявил Долгов.

Сенатор также подчеркнул смехотворность попыток некоторых европейских политиков возложить ответственность за инцидент на Россию и указал на заинтересованность США в разрыве энергетических связей между РФ и Европой.

«Мы все прекрасно понимаем политизацию энергообеспечения Европы Вашингтоном. Это тема, напрямую работающая против интересов населения стран ЕС. Надеюсь, что логика инклюзивности в этом расследовании всё-таки возобладает. Однако пока по этой теме наблюдается явный дефицит контактов ЕС с российской стороной. Хотя оперативное и всестороннее расследование должно быть в приоритете европейских стран, если они считают себя суверенными государствами», — резюмировал Долгов.