Заместитель главного редактора журнала Global агентства «Синьхуа» Лю Хун выразил мнение, что аварии на трёх линиях газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», вероятно, являются диверсиями, за которыми могут стоять как Польша, так и США.

Журналист предложил задаться вопросом, кому могло быть выгодно повреждение трубопроводов. Он сразу исключил Германию, которая «больше всего проигрывает от инцидента» и заинтересована в поставках российского газа.

Дания при этом тоже «вряд ли была замешана в инциденте», считает он.

«Нельзя исключать подозрения в отношении Польши. Место взрыва находилось недалеко от Польши. Польша — самая антироссийская страна в Восточной Европе и самая благосклонная к Украине», — цитирует его РИА Новости.

Лю Хун напомнил, что экс-министр иностранных дел Польши Радек Сикорский немедленно поблагодарил США, комментируя аварию на газопроводах.

Он также отметил, что американский президент Джо Байден угрожал избавиться от трубопровода в начале февраля.

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.