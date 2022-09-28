Китайский аналитик не исключил причастности Польши и США к авариям на «Северных потоках»
- AFP
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Журналист предложил задаться вопросом, кому могло быть выгодно повреждение трубопроводов. Он сразу исключил Германию, которая «больше всего проигрывает от инцидента» и заинтересована в поставках российского газа.
Дания при этом тоже «вряд ли была замешана в инциденте», считает он.
«Нельзя исключать подозрения в отношении Польши. Место взрыва находилось недалеко от Польши. Польша — самая антироссийская страна в Восточной Европе и самая благосклонная к Украине», — цитирует его РИА Новости.
Лю Хун напомнил, что экс-министр иностранных дел Польши Радек Сикорский немедленно поблагодарил США, комментируя аварию на газопроводах.
Он также отметил, что американский президент Джо Байден угрожал избавиться от трубопровода в начале февраля.
По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.
Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.
Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.