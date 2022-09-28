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ГП России инициировала дело о международном терроризме после аварий на «Северных потоках»

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Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
ГП России инициировала дело о международном терроризме после аварий на «Северных потоках»
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации приняты меры в связи с действиями в отношении российских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК России (акт международного терроризма).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что в феврале президент США Джо Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.

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