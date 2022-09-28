МИД: Россия намерена созвать заседание СБ ООН после аварий на газопроводах

Россия намеревается созвать заседание Совбеза ООН после аварий на линиях газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также напомнил, что в феврале президент США Джо Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.