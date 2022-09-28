МИД: Россия намерена созвать заседание СБ ООН после аварий на газопроводах
- globallookpress.com
«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также напомнил, что в феврале президент США Джо Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».
По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.
Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.
Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.