В Госдепе сообщили, что Блинкен обсудил с датским коллегой инциденты на «Северных потоках»
«Блинкен поговорил с министром иностранных дел Дании Кофодом о явном саботаже трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», — приводит заявление РИА Новости.
Кроме того, Вашингтон подтвердил свою приверженность к поддержанию энергобезопасности Европы.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.
Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.