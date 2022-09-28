В Госдепе сообщили, что Блинкен обсудил с датским коллегой инциденты на «Северных потоках»

Американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом инцидент с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщили в Госдепе США.

«Блинкен поговорил с министром иностранных дел Дании Кофодом о явном саботаже трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», — приводит заявление РИА Новости.

Кроме того, Вашингтон подтвердил свою приверженность к поддержанию энергобезопасности Европы.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.