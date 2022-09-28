В ФРГ предположили, что нитки «Северного потока» будут непригодными для использования

Службы безопасности Германии предположили, что нитки «Северного потока» навсегда будут непригодными для использования после произошедшего на них ЧП.

Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в германском правительстве.

Они считают, что если повреждённые трубопроводы не будут быстро отремонтированы, то в них попадёт много солёной воды и это станет причиной коррозии.

Также немецкие власти обсуждают последствия произошедшего. Отмечается, что федеральная полиция Германии намерена усилить контроль над территориальными водами страны и маршрутами критически важной инфраструктуры.

Ранее Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что Центральное разведывательное управление США предупреждало Германию летом о возможности нападения на газопроводы в Балтийском море.