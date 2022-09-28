В ФРГ предположили, что нитки «Северного потока» будут непригодными для использования
- globallookpress.com
- © Stefan Sauer/dpa
Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в германском правительстве.
Они считают, что если повреждённые трубопроводы не будут быстро отремонтированы, то в них попадёт много солёной воды и это станет причиной коррозии.
Также немецкие власти обсуждают последствия произошедшего. Отмечается, что федеральная полиция Германии намерена усилить контроль над территориальными водами страны и маршрутами критически важной инфраструктуры.
Ранее Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что Центральное разведывательное управление США предупреждало Германию летом о возможности нападения на газопроводы в Балтийском море.