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В ФРГ предположили, что нитки «Северного потока» будут непригодными для использования

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Службы безопасности Германии предположили, что нитки «Северного потока» навсегда будут непригодными для использования после произошедшего на них ЧП.
В ФРГ предположили, что нитки «Северного потока» будут непригодными для использования
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в германском правительстве.

Они считают, что если повреждённые трубопроводы не будут быстро отремонтированы, то в них попадёт много солёной воды и это станет причиной коррозии. 

Также немецкие власти обсуждают последствия произошедшего. Отмечается, что федеральная полиция Германии намерена усилить контроль над территориальными водами страны и маршрутами критически важной инфраструктуры.

Ранее Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что Центральное разведывательное управление США предупреждало Германию летом о возможности нападения на газопроводы в Балтийском море. 

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