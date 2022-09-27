Spiegel: ЦРУ предупреждало ФРГ о возможности нападений на газопроводы в Балтийском море
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«Несколько недель назад Соединённые Штаты предупредили правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море», — говорится в заявлении.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва.