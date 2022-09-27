Spiegel: ЦРУ предупреждало ФРГ о возможности нападений на газопроводы в Балтийском море

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупреждало Германию летом о возможности нападения на газопроводы в Балтийском море. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

globallookpress.com

© Cover Images/Keystone Press Agency