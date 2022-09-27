«Разрушения носят беспрецедентный характер»: газ в ЕС резко подорожал после ЧП на трубопроводах системы «Северный поток»

Цены на газ в Европе прервали почти недельное снижение и перешли к заметному росту, превысив $2100 за 1 тыс. куб. м. Как объясняют эксперты, опасения у игроков рынка вызвало ЧП на трубопроводах системы «Северный поток», где сразу на трёх из четырёх магистральных нитках было зафиксировано резкое падение давления. Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, однако в компании Nord Stream 2 AG предположили, что в трубах, «вероятно, появилась дыра». Причиной инцидента могла стать целенаправленная диверсия, не исключают в Кремле. При этом, по словам специалистов, разрушения на газопроводах носят беспрецедентный характер, а сроки восстановления пока оценить невозможно. Чем нынешняя ситуация может грозить странам Евросоюза зимой — в материале RT.

Во вторник, 27 сентября, торги на европейском энергетическом рынке сопровождаются ажиотажным ростом цен на газ. Во второй половине дня стоимость сырья на хабе TTF в Нидерландах поднималась на 22% — до €212,4 за МВт⋅ч или около $2100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

До этого на протяжении недели газ в Европе уверенно дешевел: с 20 по 26 сентября котировки опустились примерно на 10,5% — до $1720 за 1 тыс. куб. м. Рынок положительно реагировал на ускоренные темпы заполнения газохранилищ в ЕС. Однако настроения инвесторов резко ухудшились после новостей о ЧП на трубопроводах «Северный поток», рассказал RT главный аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Хранилища газа в ЕС заполнены более чем на 87%, что приемлемо для нынешнего периода, а сам показатель успешно движется к целевым 90—95%. Это способствовало ощутимому снижению котировок в сентябре после панического роста до $3500 за 1 тыс. куб. м в августе. Однако сегодня о себе напомнили факторы конъюнктуры поставок. Котировки вновь подскочили после новостей о внезапных повреждениях сразу на трёх нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», что делает невозможной прокачку газа по ним», — объяснил Гойхман.

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26 сентября на одной из двух ниток «Северного потока — 2» было зафиксировано резкое падение давления. Компания — оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщила о начале расследования. Позже представитель организации Ульрих Лиссек предположил, что в трубе, «вероятно, появилась дыра». При этом, по его словам, установление причин инцидента «осложняет санкционный режим и отсутствие персонала на местах», пишет немецкое агентство DPA.

Вечером того же дня стало известно о падении давления и на обеих нитках «Северного потока — 1». Как заявили в компании — операторе трубопровода Nord Stream AG, причины произошедшего выясняются.

В свою очередь, источники немецкой газеты Tagesspiegel сообщили, что давление в трубах могло упасть из-за целенаправленной диверсии. Как отметил собеседник издания, она, скорее всего, была произведена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подлодки.

В Кремле также не исключают вероятность диверсии, о чём 27 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, руководство страны чрезвычайно обеспокоено последними новостями, а ситуация требует срочного разбирательства.

«Это очень тревожные новости… Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной — тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — отметил Песков.

По информации Шведского национального сейсмоцентра, 26 сентября на маршрутах обеих магистралей были зафиксированы два подводных взрыва. Об этом во вторник сообщил телеканал SVT со ссылкой на профессора организации Бьёрна Лунда.

Поверхность моря в районе одного из разрывов газопровода

AFP

© Handout / DANISH DEFENCE

Эксперты Nord Stream AG назвали беспрецедентными повреждения на нитках трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». При этом в компании пока не берутся сказать, как долго могут продлиться восстановительные работы.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — говорится в сообщении.

Поставкам — труба

Напомним, магистрали «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» позволяют прокачивать газ напрямую из России в Германию, откуда топливо потом можно транспортировать в другие страны Евросоюза. Все четыре нитки трубопроводов проходят по дну Балтийского моря и суммарно позволяют прокачивать 110 млрд куб. м топлива в год.

Отметим, что «Северный поток — 1» заработал ещё в 2011 году. Строительство «Северного потока — 2» завершилось только в сентябре 2021-го, но газопровод так и не был запущен в эксплуатацию по политическим причинам.

Летом 2022 года поставки газа по «Северному потоку — 1» стали резко сокращаться, а в начале сентября трубопровод был полностью отключён из-за технических неполадок. Как объяснили в «Газпроме», выявленные неисправности магистральных турбин не позволяют обеспечить безопасную прокачку топлива, а санкции Запада против России сделали невозможным ремонт оборудования для трубопровода.

В качестве альтернативы российские власти неоднократно предлагали Европе всё же запустить «Северный поток — 2», однако руководство ЕС выступило категорически против этой инициативы. Например, вице-канцлер Германии и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что такое решение ознаменовало бы провал санкционной политики Евросоюза против Москвы.

AP

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Тем не менее ряд политических элит в ЕС рассчитывали, что после снижения напряжённости в отношениях между Россией и Европой поставки газа по системе «Северный поток» со временем всё же удастся запустить. Впрочем, теперь с учётом последних событий сделать это будет гораздо сложнее, уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По словам специалиста, ремонт на магистралях может продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Это, в свою очередь, настраивает игроков рынка на нервозную обстановку, что отражается на ценах.

Также по теме «Издержки лягут на потребителей»: как Вашингтон пытается заработать на энергетическом кризисе в Европе На торгах в понедельник, 26 сентября, цена нефти Brent впервые с начала года опускалась ниже $84 за баррель. Как объясняют эксперты,...

«Не уверен, что в обозримом будущем удастся запустить хотя бы одну из магистралей. Судя по всему, на объектах действительно имела место диверсия или авария со стороны тех, кто хочет максимально отсрочить даже гипотетический сценарий нормализации отношений России с ЕС. Запад, конечно, может обвинить Москву в попытке таким образом психологически надавить на Европу. Но если бы Россия хотела надавить, она бы давно прекратила поставлять газ через Украину, а этого пока не произошло», — объяснил Митрахович.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман также считает, что теперь на рынке практически не осталось надежд на восстановление поставок газа по системе «Северный поток» в ближайшее время. При этом, как подчеркнул эксперт, пока трудно сказать, кому это может быть выгодно, поскольку вариантов остаётся много.

«Это могли быть, например, как представители США или Норвегии, которые выигрывают от повышенных цен на газ в Европе, так и просто террористы. Однозначно что-то можно будет утверждать только после должного расследования», — добавил специалист.

При этом ещё в начале февраля 2022 года президент Соединённых Штатов Джо Байден обещал положить конец «Северному потоку — 2» в случае начала военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом глава Белого дома заявлял во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Северного потока — 2» больше не будет. Мы покончим с ним... Я обещаю вам, мы сможем это сделать», — подчёркивал Байден.

27 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что ЧП на трансбалтийских газопроводах может быть актом саботажа. Вместе с тем он отметил, что это «не отвечает ничьим интересам».

Без альтернатив

Отметим, что наряду с отсутствием поставок газа по СП—1 и СП—2 прокачка топлива из России в ЕС по другим направлениям сейчас также затруднена. Экспорт сырья по трубопроводу Ямал — Европа был полностью остановлен из-за ограничений со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит российского газа в Евросоюз через свою территорию. Таким образом, среди ориентированных на Европу магистралей на полную мощность сегодня работает только «Турецкий поток».

AP

© Markus Schreiber

Хотя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС уже практически вышла на целевые уровни, без стабильных поставок топлива из России в отопительный сезон странам Европы будет непросто пережить предстоящую зиму. К такому выводу пришли специалисты компании «Газпром экспорт», пишет ТАСС.

«Наиболее сложным зимним месяцем станет январь, когда пики потребления устойчиво превышают 1,8 млрд куб. м в сутки. Мощности европейских ПХГ исторически обладали потенциалом для покрытия этих пиков, но справятся ли они с этой задачей, учитывая произошедшее по вине самих европейцев падение поставок трубопроводного газа из РФ?» — говорится в исследовании.

Нехватка газа в зимний период рискует привести к новому витку роста цен на топливо и электроэнергию в ЕС, считают аналитики. Такое положение дел может стать настоящим стресс-тестом для экономики и населения региона, уверены эксперты.

«Для борьбы с дефицитом газа придётся сокращать его потребление. То есть нужно будет вводить нормирование использование ресурсов и принудительно закрывать предприятия. В этом случае Европу может ожидать глубокая рецессия, инфляция, девальвация, снижение качества жизни, а также сокращение конкурентоспособности с Китаем и США. Но зато это поможет властям сохранить энергию для коммунальной сферы», — заключил Станислав Митрахович.