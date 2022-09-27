Блинкен допустил вероятность саботажа в ситуации вокруг «Северных потоков»
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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром после переговоров.
«По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам. Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы», — цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.
Еврокомиссия уже занимается изучением возможных последствий утечек.