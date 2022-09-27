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Блинкен допустил вероятность саботажа в ситуации вокруг «Северных потоков»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что ситуация вокруг газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не исключает акта саботажа, однако Вашингтон пока не располагает подтверждениями этого.
Блинкен допустил вероятность саботажа в ситуации вокруг «Северных потоков»
  • AP
  • © David 'Dee' Delgado/Pool Photo

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром после переговоров.

«По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам. Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы», — цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.

Еврокомиссия уже занимается изучением возможных последствий утечек.

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