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В ЕК изучат возможные последствия утечек на «Северном потоке» для судоходства и экологии

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Еврокомиссия занимается изучением возможных последствий утечек на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» для судоходства и экологии, заявил представитель ЕК Тим Макфи.
В ЕК изучат возможные последствия утечек на «Северном потоке» для судоходства и экологии
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Мы отслеживаем, есть ли последствия утечки метана, который влияет на климатические изменения и на загрязнение атмосферы, а также находимся в контакте с государствами-членами по последствиям для морского судоходства», — цитирует его РИА Новости.

Макфи добавил, что инциденты не окажут влияния на газоснабжение Европы.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.

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