В ЕК изучат возможные последствия утечек на «Северном потоке» для судоходства и экологии

Еврокомиссия занимается изучением возможных последствий утечек на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» для судоходства и экологии, заявил представитель ЕК Тим Макфи.

«Мы отслеживаем, есть ли последствия утечки метана, который влияет на климатические изменения и на загрязнение атмосферы, а также находимся в контакте с государствами-членами по последствиям для морского судоходства», — цитирует его РИА Новости.

Макфи добавил, что инциденты не окажут влияния на газоснабжение Европы.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.