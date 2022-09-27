В ЕК изучат возможные последствия утечек на «Северном потоке» для судоходства и экологии
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«Мы отслеживаем, есть ли последствия утечки метана, который влияет на климатические изменения и на загрязнение атмосферы, а также находимся в контакте с государствами-членами по последствиям для морского судоходства», — цитирует его РИА Новости.
Макфи добавил, что инциденты не окажут влияния на газоснабжение Европы.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.