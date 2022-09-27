военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ЕК: инцидент на газопроводах «Северный поток» не повлияет на газоснабжение Европы

Короткая ссылка
Еврокомиссия знает об утечках на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», инциденты не окажут влияния на газоснабжение Европы, заявил представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи.
ЕК: инцидент на газопроводах «Северный поток» не повлияет на газоснабжение Европы
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Мы следим за развитием событий… На данный момент нет влияния на безопасность снабжения Европы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить