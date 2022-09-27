ЕК: инцидент на газопроводах «Северный поток» не повлияет на газоснабжение Европы
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«Мы следим за развитием событий… На данный момент нет влияния на безопасность снабжения Европы», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
Также оператор сообщил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.