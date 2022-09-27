ЕК: инцидент на газопроводах «Северный поток» не повлияет на газоснабжение Европы

Еврокомиссия знает об утечках на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», инциденты не окажут влияния на газоснабжение Европы, заявил представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи.

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