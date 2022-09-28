Заседание СБ ООН по авариям на «Северных потоках» назначили на 30 сентября
- AFP
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Об этом проинформировал в своём Telegram-канале первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
По его словам, французское председательство в Совбезе сообщило российской стороне, что запрошенное Москвой «заседание по диверсиям против «Северного потока» назначено на 22:00 мск пятницы 30 сентября.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия намеревается созвать заседание Совбеза ООН после аварий на линиях газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».