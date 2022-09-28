Шведская служба безопасности начала расследование аварии на «Северных потоках»
- AFP
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«Это может быть серьёзным преступлением, частично направленным против интересов Швеции», — говорится в заявлении.
Служба уже проводит предварительное расследование под руководством прокурора Управления национальной безопасности.
В настоящее время происшедшее квалифицируется как саботаж.
По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов. Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.
Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу аварий на трубопроводах назначено на 30 сентября.