Шведская служба безопасности начала расследование аварии на «Северных потоках»

В Швеции расследование утечек газа с «Северных потоков» передано службе безопасности страны. Ведомство не исключает причастности иностранных государств к авариям на газопроводах.

«Это может быть серьёзным преступлением, частично направленным против интересов Швеции», — говорится в заявлении.

Служба уже проводит предварительное расследование под руководством прокурора Управления национальной безопасности.

В настоящее время происшедшее квалифицируется как саботаж.

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов. Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу аварий на трубопроводах назначено на 30 сентября.