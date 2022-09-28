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Шведская служба безопасности начала расследование аварии на «Северных потоках»

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В Швеции расследование утечек газа с «Северных потоков» передано службе безопасности страны. Ведомство не исключает причастности иностранных государств к авариям на газопроводах.
Шведская служба безопасности начала расследование аварии на «Северных потоках»
  • AFP
  • © Handout / SWEDISH COAST GUARD

«Это может быть серьёзным преступлением, частично направленным против интересов Швеции», — говорится в заявлении.

Служба уже проводит предварительное расследование под руководством прокурора Управления национальной безопасности.

В настоящее время происшедшее квалифицируется как саботаж.

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов. Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу аварий на трубопроводах назначено на 30 сентября.

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