«Противореча логике»: посольство РФ заявило о желании США «замести под ковёр» неудобные вопросы по «Северным потокам»

В Вашингтоне стараются манипулировать общественным мнением, стремясь «замести под ковёр» неудобные вопросы о том, кому выгодны диверсии на международных газовых магистралях «Северного потока». Об этом говорится в заявлении посольства РФ в ответ на слова помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который сообщил, что в Белом доме не считают, что к данному инциденту причастна какая-либо из стран НАТО. Между тем постпред России при ООН Василий Небензя указал, что от разрыва энергетических связей между Москвой и Европой «безусловную» выгоду получают американские поставщики сжиженного газа. По его словам, Россия выступает за всестороннее расследование произошедшего в Балтийском море.

Заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по ситуации с диверсиями на международных газовых магистралях «Северного потока» является примером демонизации России. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

В диппредставительстве отметили, что американский чиновник, с одной стороны, выступил за всесторонний анализ инцидента в Балтийском море и отказался «спекулировать о виновных в очевидном акте саботажа», но при этом, противореча самому себе и элементарной логике, безапелляционно исключил причастность Штатов и их союзников по НАТО в организации атак.

«Подобные заявления, равно как и попытка Джейка Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны. Видим в нём глубоко укоренившуюся в Вашингтоне русофобию и желание манипулировать общественным мнением. Стремление «замести под ковёр» неудобные вопросы о том, кому же на самом деле выгоден разрыв энергосвязей Москвы и европейских столиц», — говорится в заявлении.

Российские дипломаты призвали к всестороннему и объективному изучению всех обстоятельств этого ЧП.

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30 сентября помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что в Белом доме не склонны считать, что ответственность за взрывы на газопроводах «Северный поток» несёт какая-либо из стран НАТО.

«Безусловная выгода для США»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН по диверсиям в отношении газопровода «Северный поток», отметил, что инцидент несёт «безусловную» выгоду для США.

По его словам, после случившегося американские поставщики сжиженного газа «должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент».

При этом он указал, что для России «нет смысла своими руками разрушать проект», в который были вложены «колоссальные объёмы инвестиций» и от которого ожидалась «существенная экономическая отдача». «Вы ведь на Западе сами утверждали, что мы наживаемся на экспорте энергоресурсов и выигрываем от роста цен на них», — заметил Небензя.

Дипломат добавил, что Россия выступает за всестороннее расследование для выяснения подлинных обстоятельств произошедшего.

«Для нас совершенно очевидно, что осуществление диверсий подобной сложности и масштаба не под силу простым террористам. Рассматриваем действия по повреждению газопроводов как умышленную диверсию против важнейшего объекта энергетической инфраструктуры Российской Федерации, — сказал Небензя. — Мы обязательно установим всех причастных к данной диверсии. Любое международное расследование произошедшего может претендовать на объективность, только если к нему будет подключена Россия».

Выступление Василия Небензи

«Кому выгодно, тот и сделал, конечно»

Днём 30 сентября Владимир Путин заявил, что за диверсию против «Северного потока» несут ответственность те, кому выгодно ухудшение энергетической ситуации на европейском континенте.

«Но англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно», — сказал президент РФ.

Заметим, что, помимо двух ниток «Северного потока», также произошёл взрыв на одной из ниток газопровода «Северный поток — 2». По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, в момент ЧП в них было около 800 млн куб. м газа, что сопоставимо с потреблением Данией за три месяца.

«Сейчас мы приступили к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы «Северный поток». Сроки такой работы, сроки восстановления работоспособности системы на данный момент оценить невозможно. Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача», — сказал Куприянов.