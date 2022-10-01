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«Газпром»: нарушение герметичности «Северных потоков» вызвано физическими повреждениями

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Нарушение герметичности «Северных потоков» вызвано физическими повреждениями. Сроки восстановления работоспособности трубопроводов на данный момент оценить невозможно.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Мы приступили к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы «Северный поток». Сроки на данный момент оценить невозможно», — сказал Куприянов.

По его словам, это очень сложная техническая задача. Куприянов уточнил, что первоочередными шагами является обследование мест повреждения.

Также он заявил, что в момент ЧП в трёх нитках трубопроводов «Северный поток» было около 800 млн кубометров газа, что сопоставимо с потреблением Данией за три месяца.

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