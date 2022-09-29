«Создаёт огромные риски»: чем ситуация вокруг системы газопроводов «Северный поток» может угрожать экономике Германии

В сентябре годовая инфляция в Германии впервые более чем за 70 лет ускорилась до 10%. В условиях стремительного повышения цен на энергию специалисты фиксируют резкое снижение деловой и потребительской активности в ФРГ. Причём эксперты не исключают, что немецкая экономика уже вошла в фазу рецессии. По мнению аналитиков, главными причинами наблюдаемой динамики стали ошибки руководства страны в области энергетики и санкции в отношении России — главного поставщика угля, нефти и газа. Более того, дополнительно усугубить ситуацию может произошедшее ЧП на системе трубопроводов «Северный поток», уверены экономисты. Если ранее у Берлина ещё был шанс договориться с Москвой о запуске магистралей и покупке относительно дешёвого газа, то теперь такая возможность отсутствует, констатируют аналитики. С какими вызовами может столкнуться экономика ФРГ — в материале RT.

Инфляция в Германии ускорилась до максимального уровня за почти 71 год. Такие данные в четверг, 29 сентября, представило Федеральное статистическое управление ФРГ.

Как подсчитали в ведомстве, за последние 12 месяцев потребительские цены на товары и услуги в стране выросли в среднем на 10%. Достигнутый уровень годовой инфляции стал самым высоким с конца 1951-го.

За год в Германии сильнее всего подорожали энергия и продукты питания — 43,9 и 18,7% соответственно. В свою очередь, стоимость потребительских товаров увеличилась в среднем на 17,2%.

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На фоне стремительного повышения цен деловая активность в немецкой экономике упала до рекордных значений за последние 2,5 года, говорится в исследовании аналитического агентства S&P Global.

По предварительным оценкам компании, в сентябре сводный индекс PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг ФРГ опустился до 45,9 пункта с 46,9 в августе. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё в мае 2020 года, когда страна переживала последствия пандемии коронавируса.

Уже третий месяц подряд показатель PMI остаётся ниже критической отметки 50 пунктов. Такая ситуация традиционно свидетельствует о развитии негативных тенденций в экономике.

«В тот момент, когда казалось, что базовое инфляционное давление может уменьшиться, новый скачок цен на энергоресурсы привёл к тому, что рост затрат бизнеса на производство оказался быстрее, чем за последние пять месяцев, что, в свою очередь, привело к тому, что средние цены на товары и услуги снова начали расти», — отметил заместитель директора по экономике S&P Global Market Intelligence Фил Смит.

Удорожание целого ряда товаров и услуг также привело к рекордному ухудшению потребительского климата в Германии. По данным консалтинговой компании GfK, в сентябре соответствующий индикатор опустился до отрицательной отметки -42,5 пункта — минимального уровня за всю историю наблюдений.

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© Oliver Berg

Аналогичное положение дел сегодня наблюдается и в других европейских государствах, отмечают аналитики консалтинговой компании Oxford Economics. Согласно оценке организации, экономика еврозоны уже вошла в рецессию, однако именно Германию ждёт наиболее глубокий спад.

«Резкий неожиданный рост инфляции в Германии спровоцирует спад ВВП, который, возможно, уже начался в III квартале. Из числа крупных европейских экономик Германия понесёт самый серьёзный удар по своей (экономической. — RT) активности ввиду масштабов её промышленного сектора и интенсивности потребления газа в его работе», — отмечают авторы доклада.

Ресурсное истощение

Наблюдаемый сегодня энергокризис в Германии и других странах ЕС начался ещё в 2021 году с подачи самих европейских властей. Такую позицию в беседе с RT высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Как напомнил специалист, в своё время руководство Евросоюза решило отказаться от использования ископаемого топлива и сделало ставку на развитие зелёной энергетики. Это, в свою очередь, обернулось падением инвестиций в угольную и нефтегазовую отрасли, что и стало одной из причин ажиотажного повышения цен на углеводороды.

«За счёт принятых инициатив на европейском рынке образовался дефицит энергоресурсов. Причём ситуацию с нехваткой сырья усугубили антироссийские санкции, так как Европа ввела ограничения против крупнейшего поставщика нефти, угля и газа — России», — объяснил Юшков.

В августе 2022 года в Европе вступил в силу запрет на импорт российского угля. Наряду с этим страны региона стали сокращать ввоз нефти из РФ, а уже 5 декабря в ЕС должно заработать частичное эмбарго на закупки этого вида топлива у Москвы.

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Кроме того, европейские власти по политическим соображениям отказались от запуска газопровода «Северный поток — 2». При этом в начале сентября «Газпром» был вынужден полностью отключить «Северный поток — 1», поскольку ограничения Запада сделали невозможным ремонт оборудования для магистрали. В то же время прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за рестрикций со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит газа из РФ через свою территорию.

«Теперь становится видно, что политические амбиции европейских стран оказались выше разумной экономической политики и сейчас им приходится принимать сложные решения, порой даже в ущерб своему бизнесу и населению. Многие предприниматели вынуждены останавливать производство и увольнять работников, поскольку деятельность компаний становится нерентабельной», — рассказал RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Порванные нити

Ситуацию в экономике ЕС — и особенно Германии — может дополнительно усугубить ЧП на системе газопроводов «Северный поток», уверены эксперты. 26 сентября на одной из двух ниток СП-2 и на обеих нитках СП-1 была обнаружена крупная утечка газа в районе датского острова Борнхольм. В компании Nord Stream 2 AG изначально предположили, что причиной могло послужить «появление дыры» в трубах, а позже Шведский национальный сейсмоцентр сообщил о двух подводных взрывах, зафиксированных на маршрутах обеих магистралей.

Источники немецкой газеты Tagesspiegel заявили о возможной диверсии, вероятно, с использованием сил специального назначения, например водолазов или подлодки. Тем временем в Nord Stream AG назвали повреждения трубопроводов беспрецедентными и затруднились назвать сроки, в которые может быть проведён ремонт.

AP

© Swedish Coast Guard

Напомним, магистрали «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» позволяют прокачивать газ напрямую из России в Германию, откуда топливо потом можно транспортировать в другие страны Евросоюза. Все четыре нитки трубопроводов проходят по дну Балтийского моря и суммарно позволяют поставлять 110 млрд куб. м газа в год.

Хотя СП-2 так и не был запущен в эксплуатацию, а СП-1 не работал в последние недели, многие немецкие специалисты и представители бизнеса рассчитывали, что после нормализации отношений между Москвой и Берлином обе магистрали всё же удастся открыть. Впрочем, теперь надежд на это практически не осталось, полагают эксперты.

«У Германии всё это время был аварийный план — договориться с Россией и запустить «Северные потоки». Однако теперь этого плана Б больше нет, а сложившаяся ситуация стратегически создаёт для Германии огромные долгосрочные риски», — отметил Игорь Юшков.

По его словам, закупки относительно дешёвого трубопроводного сырья у России в течение многих лет были залогом успешного развития немецкой промышленности. Так, за счёт предоставляемых Москвой скидок у Берлина всегда было конкурентное преимущество по сравнению с другими странами Евросоюза, пояснил Юшков.

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Помимо этого, транзит и реэкспорт российского газа по более высокой стоимости остальным государствам ЕС приносили ФРГ дополнительный доход, а потенциальный запуск «Северного потока — 2» мог только увеличить эту прибыль. Таким мнением с RT поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Теперь все эти тенденции нарушены, а Германия, видимо, ещё очень долго не будет получать дешёвое сырьё. В среднем стоимость трубопроводного газа из РФ сейчас на 30—40% ниже биржевых цен в ЕС. На этом фоне немецкий бизнес уже вовсю заявляет, что намерен переносить свои производства в страны с более дешёвыми энергоресурсами», — добавил Деев.

Более того, в долгосрочной перспективе разрушения «Северных потоков» ставят энергобезопасность Германии в зависимость от Польши, Украины и американского СПГ, полагает управляющий партнёр хедж-фонда PFL Advisors Фёдор Наумов.

«Под контролем США»

Как заявил 29 сентября глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, восстановление разрушенных ниток СП-1 и СП-2 может занять минимум полгода. В то же время службы безопасности Германии опасаются, что, если повреждённые трубопроводы не будут быстро отремонтированы, в них попадёт слишком много солёной воды, которая вызовет коррозию. В этом случае магистрали навсегда станут непригодными для использования, пишет ТАСС.

Датские морские власти установили пятимильную охранную зону в районе ЧП. В свою очередь, служба безопасности Швеции начала предварительное расследование, квалифицируя инцидент как «грубый саботаж». В ведомстве при этом не исключили, что за произошедшим могут стоять иностранные силы.

Своё расследование начала и Генеральная прокуратура России. Открыто дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма»).

В Кремле также допускают, что произошедший инцидент на «Северных потоках» мог быть терактом, причём, возможно, совершённым на государственном уровне. Такую позицию 29 сентября обозначил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Масштабы разрушений свидетельствует о том, что это действительно некий акт, и, конечно, представить себе, что такая террористическая акция могла состояться без вовлечённости какого-то государства, очень трудно», — подчеркнул Песков.

РИА Новости

Хотя расследование инцидента ещё только предстоит провести, официальные власти Украины и стран Прибалтики уже обвинили Россию в произошедшем, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал инцидент «сигналом со стороны РФ». Впрочем, в Кремле подобные высказывания сочли «предсказуемыми и глупыми».

«(Это. — RT) абсурдно. Это большая проблема для нас, потому что, во-первых, обе нитки «Северного потока — 2» заполнены газом, все системы готовы к прокачке и газ этот очень дорогой. И половина этого газа... уже была запланирована для наших внутренних балансов», — объяснил Песков.

В свою очередь, евродепутат и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в Twitter напрямую поблагодарил США за ЧП на газопроводах, разместив фотографию с места инцидента с соответствующей подписью (позднее он, правда, удалил публикацию). На сообщение отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова, задавшись вопросом, можно ли считать его слова «официальным заявлением о теракте». Позднее она напомнила об угрозах президента США Джо Байдена, который ещё в начале февраля обещал положить конец «Северному потоку — 2».

«Северного потока — 2» больше не будет. Мы покончим с ним... Я обещаю вам, мы сможем это сделать», — подчёркивал Байден на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

28 сентября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что американский президент якобы обещал не уничтожить газопровод «Северный поток — 2», а не допустить его ввода в эксплуатацию. Тем не менее Захарова назвала жалкими подобные попытки администрации США объясниться и подчеркнула, что инцидент на газопроводах произошёл именно в той зоне, которая контролируется американской разведкой.

«Это торгово-экономическая зона Дании и Швеции... Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, это те самые страны, которые полностью контролируются американскими спецслужбами. Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку», — заявила Захарова в эфире «Соловьёв LIVE».

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Примечательно также, что в течение сентября в районе произошедшего позднее ЧП на «Северном потоке» у острова Борнхольм регулярно летали военные вертолёты США. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные специализированного портала Flightradar24, американские воздушные суда часами кружили над акваторией, где пролегают газопроводы.

«В частности, в начале месяца вертолёт ВМС США Sikorsky MH-60R Seahawk барражировал над местом залегания трубопроводов в Балтийском море у Борнхольма три дня подряд — 1, 2 и 3 сентября... Причём американский вертолёт, судя по траекториям на Flightradar24, вылетал в район барражирования над «Северными потоками» из польского Гданьска», — сообщило агентство.

При этом любопытно, что на следующий день после инцидента на «Северных потоках» НАТО сообщило в Twitter об испытаниях новых беспилотных морских систем. По словам Марии Захаровой, российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг газопроводов, однако именно страны альянса потребовали отложить встречу на один день.

«Мы запросили этот Совбез на сегодня, на 29 сентября. Как вы думаете, кто не захотел его проведения сегодня, кому потребовалось больше времени, кто решил как-то всё это затормозить и как-то отсрочить? Ну конечно, натовцы — именно натовцы среди членов Совбеза этим и занялись и поэтому сказали, что только 30-го они могут, а 29-го не могут никак. Мы будем добиваться честного расследования и объективного», — подчеркнула Захарова на брифинге.