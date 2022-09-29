Deutsche Wirtshafts Nachrichten: более 20% немецких автопроизводителей собрались перенести производство за рубеж

Энергетический кризис в Германии приводит к тому, что многие немецкие автопроизводители уже имеют проблемы с ликвидностью, а более 20% компаний собрались перебираться за рубеж, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По словам главы немецкой ассоциации автомобильной промышленности Хильдегарды Мюллер, чтобы этого не произошло, автомобильные фирмы должны срочно получить финансовую поддержку.
На фоне энергетического кризиса немецкая автомобильная промышленность настаивает на срочных компенсациях, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По словам президента немецкой ассоциации автомобильной промышленности Хильдегарды Мюллер, в первую очередь нужно принять меры в области снижения налогов (особенно на электричество) и выделения субсидий.
Как отмечает Мюллер, 10% членов ассоциации уже имеют проблемы с ликвидностью, а ещё треть ожидает значительных проблем в ближайшие месяцы. «Из-за сложившейся ситуации половина наших членов отменила или перенесла уже запланированные инвестиции. Более 20 процентов переносит свою деятельность за рубеж», — приводит издание слова Мюллер.
Представители немецкой химической индустрии также забили тревогу в связи с повышением цен на энергию и возможным отъездом предприятий за рубеж, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Другие отрасли также страдают от энергетического кризиса, ища пути снижения издержек.
По мнению Мюллер, необходимо использовать все доступные источники энергии для того, чтобы снизить цену. Она в том числе не исключила возможность добычи газа путём гидроразрыва пласта. При этом Мюллер отвергла такие предложения, как ограничение скорости на автобанах.
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