Guardian: эксперты предупреждают, что растущие цены на энергоносители угрожают будущему электромобилей
Если эта тенденция сохранится, то есть опасения, что это приведёт к эффекту домино среди инвесторов, у которых не будет стимулов строить зарядные станции. А это, в свою очередь, сделает электромобили менее привлекательными для эксплуатации, поскольку они окажутся менее практичными.
До недавнего времени на фоне растущих цен на бензин владение электромобилем становилось всё более привлекательным. Но после недавнего повышения цен на электроэнергию — в Германии примерно на треть по сравнению с прошлым годом — разница в ценах сократилась.
Владельцы электромобилей, заряжающие свои автомобили дома или на зарядных станциях, столкнулись с ростом цен как минимум на 10%. И в настоящее время ожидается дальнейший рост цен в связи с тем, что стоимость электроэнергии привязана к цене на газ, который становится всё более дефицитным после того, как Россия почти две недели назад прекратила поставки голубого топлива в Германию.
Дисконтные супермаркеты и мебельные магазины, которые до недавнего времени предлагали покупателям бесплатно зарядить электромобиль, пока те ходят за покупками, теперь вводят плату за эту услугу.
«Если электромобили станут более дорогими в использовании, то всплеск электромобильности рискует рухнуть, поскольку вряд ли кто-то станет покупать электромобиль», — подчеркнул он.
Люди, следящие за отраслью, сомневаются в том, что планируемая реформа ЕС, которая должна отделить цены на электроэнергию от цен на газ, произойдёт достаточно быстро.
Как отмечает издание, одно из предложений, которое можно было бы относительно быстро реализовать, — это увеличение транспортного налога на дизельные и бензиновые автомобили.
В настоящее время электромобили, как пишет The Guardian, уже не облагаются транспортным налогом. Кроме того, они также могут использовать автобусные полосы и парковочные места, недоступные для неэлектрических автомобилей.
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