Большинство проблем уже решили — Sky News узнал, чем живёт «русский Детройт»

Некоторые западные эксперты предрекали российской экономике полный крах из-за санкций, отмечает Sky News. И санкции довольно сильно сказались на российском автопроме. Однако он уже почти смог оправиться, и жизнь в Тольятти вернулась в прежнее русло, как выяснили британские журналисты.

«Спросите у любого россиянина, с чем у него ассоциируется город Тольятти, и ответ придёт автоматически: машины», — пишет на своём сайте Sky News. Автор статьи называет Тольятти «русским Детройтом» и отмечает, что если кто-то хочет понять, как санкции сказываются на российской экономике, то начать было бы хорошо как раз с местного «Автоваза».

Но при этом на само предприятие британских журналистов не пустили. По их словам, возможно, пиар-отдел завода опасался, что они станут высмеивать отсутствие подушек безопасности, системы кондиционирования и АБС в этих машинах.

Как отмечает автор статьи, российский автопром был «выбит из колеи» последствиями российской спецоперации на Украине. В основном это связано с ростом цен, нарушением цепочек поставок, а также с уходом западных компаний. Продажи автомобилей упали на 75% по сравнению с июлем прошлого года, и «Автоваза» это тоже коснулось.

Производительность «Автоваза» в апреле и мае падала, но в июне восстановилась. И теперь «Гранты» и «Нивы» оснащены системой GPS, в августе появятся подушки безопасности, а в следующем году из Китая должны поступить системы АБС. В июне специалисты отмечали, что у «Автоваза» был ряд сложностей с поставками деталей, но на сегодняшний день, как они уверяют, большинство проблем уже решили. Теперь сложности остаются в области логистики: детали нашли, но их нужно привезти из Китая или Казахстана.

Как отмечают эксперты, удар по ВВП России от санкций, скорее всего, будет составлять менее 1%, поскольку основные мощности остались в стране. «Россия по-прежнему является частью рынка, несмотря на санкции», — приводит издание слова аналитика «Автоваза». Он напоминает, что сейчас времена отличаются от советского «железного занавеса». Нужно лишь восстановить цепочки поставок.

Российский Центробанк изменил прогнозы по сокращению ВВП в этом году: с 8—10% на 4—6%. Международный валютный фонд согласен с оценкой 6%. И хотя это всё равно не радужные перспективы, всё же российской экономике далеко до краха, который ей предрекали некоторые западные аналитики.

С таким взглядом согласны и жители Тольятти. Издание приводит слова одного из них: «Бесполезно вводить санкции против России, Россия самодостаточна. Мы хотели быть хорошими, объединить вокруг нас весь мир, а сейчас получается, что мы никому не нужны. Ну а раз вы нас не хотите, получайте: Европа теперь всё, мертва. Как теперь они выживут зимой без российского газа и нефти? На дровах? Они по-прежнему нуждаются в России».

Как отмечает автор статьи в Sky News, в Тольятти по-прежнему кипит жизнь: в парке подростки играют в настольный теннис и баскетбол, пары танцуют сальсу — обычный жаркий летний день.