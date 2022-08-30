Американский политик: стремление Калифорнии полностью отказаться от машин, работающих на бензине, приведёт к бунту

Бывший член ассамблеи штата Калифорния Чак Девор в интервью Fox News усомнился в том, что этому штату удастся выполнить поставленную цель по полному отказу к 2035 году от машин, работающих на бензине. Политик, в частности, пояснил, что подобный шаг приведёт к росту расходов у местного населения, а это, в свою очередь, скорее всего, выльется в бунт.

С нами сейчас на связи Чак Девор, бывший член ассамблеи штата Калифорния, который переехал оттуда в великий штат Техас. Чак, рад видеть вас этим утром. Что вы думаете об этой цели, чтобы к 2035 году (в Калифорнии. — ИноТВ) в продаже не было более автомобилей, работающих на бензине?



ЧАК ДЕВОР, бывший член ассамблеи штата Калифорния: Уилл, не думаю, что это на самом деле произойдёт, поскольку — и вы уже об этом упомянули — речь здесь идёт о более высоких расходах, а когда такие расходы начинают ложиться на плечи избирателей, то, скорее всего, будет бунт. Тут кроется множество расходов, о которых люди не думают. Например, электросеть Калифорнии уже сейчас ужасно перегружена. У них растущие проблемы с временными отключениями электроснабжения.



Ежегодно у вас на дорогах будут появляться два миллиона новых электромобилей, и это не только выльется для среднестатистического плательщика в 300 долларов дополнительных ежегодных расходов. Это будет оказывать всё более мощное давление на калифорнийскую электросеть. Не думаю, что они смогут с этим справиться. Не думаю, что они к этому готовы. Уилл.



Не стоит забывать и о том, как генерируется это электричество. Оно генерируется с помощью полезных ископаемых.



ЧАК ДЕВОР: Уилл, да оно же поступает из розетки в стене (смеётся).



О, да, точно. Я и забыл. Просто из розетки в стене. А на другом конце провода, вероятно, стоит большой ветряк (улыбается).



У 20 миллионов человек есть задолженности по счетам за электроэнергию. Американские домохозяйства задолжали за электричество 16 миллиардов долларов. И, как вы уже говорили, электросеть в Калифорнии уже работает в напряжённом режиме, поэтому если убрать автомобили, работающие на бензине, то все начнут подключаться к сети, и как в этом случае избежать падений напряжения и временных отключений электричества, а также выхода сети из строя?



ЧАК ДЕВОР: Уилл, эти проблемы взаимосвязаны. Как мы видим, причина, почему у миллионов американцев есть задолженности по счетам за электроэнергию, состоит в том, что при Байдене цена на электричество растёт быстрее уровня инфляции. Это лишь отчасти связано с вводом российских войск на Украину. Ещё до этого события цены на природный газ стремительно росли. А поскольку Байден упорно стремится осуществить энергетический переход, то они навязывают отрасли, работающей на ископаемом топливе, более высокие расходы, из-за чего здесь, в Америке, становится сложнее и дороже добывать из недр нефть и газ. И это первый момент.



Во-вторых, происходит другая вещь. Чем больше в электросети становится энергии ветра и солнца, тем дороже становится электросеть, поскольку вам требуются более дорогое резервное снабжение для поддержания работоспособности на случай, когда нет ветра или когда уже не летняя пора. Нужны такие вещи, как огромные аккумуляторные станции или электростанции на природном газе, которые большую часть дня не будут функционировать, а работать будут лишь по несколько часов для поддержания работоспособности данной сети. А это, Уилл, будет стоить огромных денег.



Да, так и будет. И платить за это будут обычные американцы. Чак Девор, рад был этим утром с вами пообщаться. Спасибо.



ЧАК ДЕВОР: Вам спасибо.



Дата публикации 27 августа 2022 года.