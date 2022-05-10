Daily Telegraph: глава Volkswagen призвал добиваться мира на Украине, чтобы спасти экономику ЕС

Исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс выступил за дипломатическое урегулирование украинского кризиса. По его мнению, такой подход позволит отменить антироссийские санкции и защитить Германию, а также Европу в целом, от грядущего экономического кризиса, сообщает The Daily Telegraph.

Исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс призвал к урегулированию украинского конфликта путём переговоров между Москвой и Киевом. Таким образом, по его мнению, можно будет отменить санкции и избежать ущерба немецкой экономике, передаёт The Daily Telegraph.

Бизнесмен выразил уверенность, что Брюсселю следует настаивать на мирном соглашении. По его словам, это позволит возобновить свободную торговлю и защитить коммерческие интересы Европейского союза.

«Я думаю, мы должны сделать всё возможное, чтобы действительно остановить этот конфликт, вернуться к переговорам и к попыткам снова открыть мир, — заявил Дисс на недавнем отраслевом саммите. — На мой взгляд, нам не следует отказываться от открытых рынков и свободной торговли, а также от переговоров и попыток урегулирования».

Глава Volkswagen предупредил, что если глобальная торговля продолжит испытывать трудности, то «больше всего пострадает Европа и Германия». «Но я думаю, что это будет плохо для всего мира», — добавил он.

Отрасли поддержали санкции против России, несмотря на то что конфликт усугубил существующие сбои в международных цепочках поставок. Volkswagen, второй по величине производитель автомобилей в мире, сократил производство из-за нехватки жгутов проводов украинского производства. Кроме того, в этом году компания уже распродала все электрические модели в США и Европе, обращает внимание The Daily Telegraph.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал продолжать поставки оружия Киеву, сославшись на то, что ЕС не собирается «капитулировать перед грубой силой». В то же время Брюссель не принял инициативу, которая запрещала европейским танкерам перевозить российскую нефть, после интенсивного протеста со стороны Греции, Мальты и Кипра, отмечает издание.

Комментарии руководителя Volkswagen вызвали незамедлительное осуждение со стороны украинских властей, в том числе министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Он посоветовал немецкому бизнесу полностью разорвать деловые связи с Москвой, после чего потребовать от неё «прекращения боевых действий и мирного соглашения».

В прошлом Дисс уже делал «скандальные» заявления. Например, в 2019 году в беседе с сотрудниками он обыграл печально известный нацистский лозунг «Труд делает свободным», за что впоследствии ему пришлось приносить извинения, заключает The Daily Telegraph.