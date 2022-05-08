Daily Mail: Британия обещает предоставить Украине ₤1,3 млрд в качестве дополнительной помощи

16:17 Грузовик перевернулся на легковушку с семьёй на юго-западе Москвы Прокуратура Москвы начала проверку после того, как грузовик, перевозивший щебень, опрокинулся на легковой автомобиль с семьёй на МКАД.

16:04 Агент Вагнера Лава не исключает возможность возвращения форварда в ЦСКА Представитель нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра ответил на вопрос о возможном возвращении бразильца в московский ЦСКА.

16:00 SOL: Португалия направит Киеву 15 БТР и пять гаубиц Португальское правительство решило направить Киеву 15 гусеничных бронетранспортёров M113A, купленных у США, а также пять буксируемых гаубиц. Об этом сообщило местное издание SOL со ссылкой на источник в Минобороны Португалии.

15:59 Шварц: у «Динамо» молодая команда, и подобные ухудшения результата иногда могут происходить Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил ухудшение результатов бело-голубых в последних турах Российской премьер-лиги (РПЛ) большим числом молодёжи в основном составе команды.

15:52 В Краснодаре более 2 тысяч человек остались без света из-за аварии Аварийное отключение электроэнергии произошло в Краснодаре, в зоне отключения находятся 2,1 тыс. потребителей. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

15:45 Пушилин: первую продукцию из ДНР отгрузят через порт Мариуполя в мае Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что первую продукцию из ДНР отгрузят через порт Мариуполя в мае.

15:42 Мейвезер выиграл $52,5 тысячи, поставив на Бивола в бою с Альваресом Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший выиграл $52,5 тыс., поставив на победу российского боксёра Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

15:34 Вице-премьер России Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объёма восстановительных работ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

15:29 Альварес: я определённо не проиграл бой с Биволом Мексиканец Сауль Альварес не согласился с тем, что потерпел поражение от российского боксёра Дмитрия Бивола в поединке за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.

15:26 Пенсии в Херсонской области будут выплачивать в рублях Пенсии в Херсонской области, которая находится под контролем российских сил, будут выплачивать в рублях, готовится реестр пенсионеров.

15:18 Проводников заявил, что не сомневался в победе Бивола над Альваресом в бою за титул WBA Бывший чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников прокомментировал победу российского боксёра Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.

15:07 В МЧС предупредили о дожде и ветре до 19 м/с в Москве в ближайшие часы Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с грозой и сильном ветре в воскресенье, 8 мая.

15:01 Губернатор Иркутской области сообщил о ситуации с природными пожарами в регионе Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о ситуации с природными пожарами в регионе. По его словам, в регионе действуют восемь пожаров на площади 741 га, ещё восемь пожаров на площади 423 га локализованы.

14:57 Родич — о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»: вышлем за ним самолёт в Петербург Бывший сербский защитник «Зенита» Милан Родич поделился мнением о возможном приходе в «Црвену Звезду» Артёма Дзюбы.

14:56 Рогозин: Россия за полчаса уничтожит страны НАТО в случае ядерной войны Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страны Североатлантического альянса в случае начала ядерной войны будут уничтожены Россией за полчаса, поэтому призвал не допускать подобного сценария.

14:53 Наумов: «Локомотив» не выпустит «Рубин» из зоны стыковых матчей Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от игры с «Рубином» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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14:34 Президент ФРГ Штайнмайер: мечта о едином европейском доме потерпела крах Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мечта о едином европейском доме потерпела крах.

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13:59 Пленный полковник ВСУ Кормянков рассказал о потерях личного состава из-за действий «Азова» Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в интервью RT рассказал о потерях личного состава и техники в Мариуполе из-за действий нацбатальона «Азов», покинувшего фланги.

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13:28 В Омской области задержали мэра Называевска после крупных пожаров В Омской области следователи задержали мэра города Называевска после крупных пожаров, в результате которых было уничтожено не менее 100 строений.

13:21 Валуев назвал победу Бивола над Альваресом одной из величайших в истории российского бокса Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.

13:16 Серб Терзич возглавил женскую сборную России по волейболу Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что серб Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной России.

13:14 Председатель бундестага Бас прибыла в Киев Председатель бундестага Бербель Бас прибыла с визитом в Киев. Об этом проинформировал в Twitter глава отдела протокола германского парламента Энрико Брисса.

13:13 Жоаозиньо рассказал, почему «Сочи» хорошо играет против топ-клубов РПЛ Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал победу над ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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12:44 Путин поздравил лидеров и народы стран СНГ с 77-й годовщиной Победы Российский президент Владимир Путин поздравил страны Содружества Независимых Государств с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

12:42 Джокович — о поражении от Алькараса: в будущем его ждут великие свершения Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал своё поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

12:41 ВС России сбили над островом Змеиный два самолёта и один вертолёт ВСУ Российские средства ПВО за ночь уничтожили над островом Змеиный ещё два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

12:33 Уайт готов поставить Махачева против Оливейры в поединке за титул UFC Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не исключил, что бразилец Чарльз Оливейра проведёт титульный поединок с россиянином Исламом Махачевым.

12:33 Агент Николича заявил, что никакого контакта с ЦСКА у сербского тренера не было Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы сербского тренера Марко Николича, сообщил, что не контактировал с московским ЦСКА и другими клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).

12:33 Минобороны России опубликовало видео пуска ракеты «Оникс» по военным объектам Украины Министерство обороны России опубликовало видео пуска ракеты «Оникс» расчётом берегового ракетного комплекса «Бастион» по наземным военным объектам украинских вооружённых сил.