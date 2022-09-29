военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-глава МИД Польши удалил пост с благодарностью США на фоне ЧП на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский удалил свой пост в Twitter, в котором благодарил США в комментариях под фотографией с места взрыва на «Северных потоках».
Экс-глава МИД Польши удалил пост с благодарностью США на фоне ЧП на «Северных потоках»
  • РИА Новости

Как напоминает РИА Новости, Сикорский ранее обрадовался повреждению газопровода и написал в соцсетях «Спасибо, США». После этого он опубликовал цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод «Северный поток — 2».

Сейчас в аккаунте польского политика остаётся запись «Мелочь, а приятно» под фотографией с места аварии.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее обратила внимание на заявление Сикорского. В своём Telegram она написала: «Это официальное заявление о теракте?».

Она напомнила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.

По её словам, Байден обязан ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с «Северным потоком» и имеют ли США отношение к авариям на трубопроводах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить