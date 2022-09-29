Экс-глава МИД Польши удалил пост с благодарностью США на фоне ЧП на «Северных потоках»

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский удалил свой пост в Twitter, в котором благодарил США в комментариях под фотографией с места взрыва на «Северных потоках».

Как напоминает РИА Новости, Сикорский ранее обрадовался повреждению газопровода и написал в соцсетях «Спасибо, США». После этого он опубликовал цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод «Северный поток — 2».

Сейчас в аккаунте польского политика остаётся запись «Мелочь, а приятно» под фотографией с места аварии.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее обратила внимание на заявление Сикорского. В своём Telegram она написала: «Это официальное заявление о теракте?».

Она напомнила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.

По её словам, Байден обязан ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с «Северным потоком» и имеют ли США отношение к авариям на трубопроводах.