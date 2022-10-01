В посольстве России прокомментировали заявления Белого дома о «Северных потоках»

В Белом доме, говоря о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», пытаются не отвечать на вопросы о том, кому выгоден данный инцидент.

«Обратили внимание на противоречивые высказывания помощника президента США по нацбезопасности Дж.Салливана по ситуации с диверсиями на международных газовых магистралях «Северного потока», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

Отмечается, что Салливан безаппеляционно отмёл причастность США к организации атак.

Также в посольстве заявили о попытках Белого дома «замести под ковёр» неудобные вопросы о том кому выгоден разрыв энергосвязей Москвы и Европы.

Помощник Генерального секретаря ООН Навид Ханифа заявил, что организация пока не может проверить детали инцидентов на «Северных потоках».

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.