Постпред Норвегии в ООН: на «Северных потоках» произошла диверсия

На трёх нитках системы «Северный поток», по имеющимся на данный момент данным, произошла целенаправленная диверсия, заявила постпред Норвегии при ООН Мона Йуул.

«Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что ущерб, нанесённый «Северному потоку» и «Северному потоку — 2», является результатом целенаправленных актов диверсии», — приводит РИА Новости слова Йуул на заседании СБ ООН.

Она отметила, что Норвегия поддерживает расследование, которое запустили Дания, Швеция и Германия.

Помощник Генерального секретаря ООН Навид Ханифа заявил, что организация пока не может проверить детали инцидентов на «Северных потоках».

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.