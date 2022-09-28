В Пентагоне заявили о непричастности США к инциденту на «Северных потоках»

США не причастны к произошедшему на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявили в Пентагоне.

«Абсолютно не причастны», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя американского военного ведомства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на заявление польского депутата, экс-министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который поблагодарил США за аварию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Также в посольстве России в Дании заявили, что рассчитывают на тщательное расследование ЧП с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».