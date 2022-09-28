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В Пентагоне заявили о непричастности США к инциденту на «Северных потоках»

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США не причастны к произошедшему на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявили в Пентагоне.
В Пентагоне заявили о непричастности США к инциденту на «Северных потоках»
  • Legion-Media
  • © Abaca/Sipa USA

«Абсолютно не причастны», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя американского военного ведомства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на заявление польского депутата, экс-министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который поблагодарил США за аварию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Также в посольстве России в Дании заявили, что рассчитывают на тщательное расследование ЧП с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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