Посольство России в Дании рассчитывает на расследование ЧП на «Северных потоках»
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«Посольство исходит из того, что данное происшествие будет всесторонне расследовано компетентными властями с привлечением всех необходимых для этого сил и средств», — сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.
Отмечается, что результаты расследования «должны быть преданы гласности».
Ранее в Швеции сообщили о взрывах в районе утечек газа из «Северных потоков».
Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.