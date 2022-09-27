Посольство России в Дании рассчитывает на расследование ЧП на «Северных потоках»

Посольство России в Дании рассчитывает, что ЧП с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет тщательно расследовано.

«Посольство исходит из того, что данное происшествие будет всесторонне расследовано компетентными властями с привлечением всех необходимых для этого сил и средств», — сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

Отмечается, что результаты расследования «должны быть преданы гласности».

Ранее в Швеции сообщили о взрывах в районе утечек газа из «Северных потоков».

Источники немецкой газеты Тagesspiegel назвали целенаправленную диверсию предполагаемой причиной инцидента.