В Дании заявили, что утечка газа на «Северном потоке — 1» прекратилась

Утечка газа на газопроводе «Северный поток» прекратилась. Об этом сообщило Энергетическое агентство Дании.

«Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах Nord Stream 1 достигнуто стабильное давление. Это указывает на то, что выброс газа из двух последних утечек также завершён», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.