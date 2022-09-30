Западный след: в России указали на выгоду США от инцидентов на «Северных потоках»

Инциденты на газопроводах «Северный поток» выгодны США, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он также подчеркнул, что это уже не первый случай подрыва подводного трубопровода, который знает мировая история. По словам секретаря Совбеза РФ, должны быть предприняты скоординированные усилия для разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления.

Ситуация с инцидентами на нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» отвечает в первую очередь интересам США. На это указал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ в Москве.

«Очевидно, что основным выгодополучателем (в этой ситуации. — RT), прежде всего экономическим, являются США», — заявил он.

Секретарь Совбеза также отметил, что подобная диверсия на морском трубопроводе — не первая в мировой истории, напомнив о подрыве нефтепровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа в октябре 1983 года.

Патрушев подчеркнул, что сегодня необходимо предпринять скоординированные усилия для «разоблачения заказчиков и исполнителей преступления» на «Северных потоках». По его словам, «всё чаще серьёзные вопросы возникают к самим организаторам клеветнических кампаний» по поиску виноватых в произошедшем.

На заинтересованность США в выводе из строя газопроводов на брифинге 29 сентября указала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, Вашингтон является «абсолютным бенефициаром в этой ситуации».

«Вывод из строя газопроводов, если кратко суммировать то, что было сказано американскими официальными лицами за последние много лет, позволит США нарастить поставки своего СПГ в ЕС», — пояснила Захарова.

Ранее о беспрецедентности атак на газопроводы заявил президент России Владимир Путин. В разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 29 сентября он охарактеризовал ЧП как «акт международного терроризма».

«Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — отмечалось в сообщении на сайте Кремля.

Трубопровод «Северный поток — 2» в Германии

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© Stefan Sauer/picture alliance

Напомним, 26 сентября на нитках СП-2 и СП-1 была обнаружена крупная утечка газа в районе датского острова Борнхольм. Как сообщил Шведский национальный сейсмоцентр, на маршрутах обеих магистралей было зафиксировано два подводных взрыва. В компании Nord Stream AG повреждения трубопроводов назвали беспрецедентными, затруднившись назвать сроки, в которые могут быть осуществлены восстановительные работы.

Западный след

Между тем в Службе внешней разведки России сообщили, что располагают данными, указывающими на западный след в ЧП на газовых магистралях.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта. По-моему, Запад делает всё, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта», — рассказал журналистам глава СВР Сергей Нарышкин.

Он также напомнил, что Россия ведёт собственное расследование в связи со взрывами на трубопроводах.

Ранее, 28 сентября, Генпрокуратура РФ инициировала следственные мероприятия в связи с инцидентами. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма»).

«По этим газопроводам Российской Федерацией поставлялся природный газ в страны Европейского союза как для целей промышленного использования, так и для целей отопления жилых помещений. В результате данных действий Российской Федерации причинён существенный экономический ущерб», — пояснили в ведомстве.

Совет Безопасности ООН

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Помимо этого, по инициативе РФ в Совете Безопасности ООН 30 сентября состоится срочное заседание по диверсиям на «Северных потоках». Как пояснила 28 сентября в эфире телеканала «Россия 1» Мария Захарова, созыв СБ ООН является одной из чрезвычайных мер, необходимых для привлечения международного внимания к проблеме.

Осторожные реплики

В США пока не комментируют произошедшие ЧП на «Северных потоках». Так, официальный представитель Минобороны страны в беседе с РИА Новости 29 сентября заявил, что Вашингтон «не станет спекулировать или забегать вперёд усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента». Таким образом он прокомментировал обнародованные данные ресурса Flightradar24, который отслеживает полёты воздушных судов, о регулярных полётах военных вертолётов США в течение сентября в тех районах, где позднее произошли взрывы на газопроводах.

На замечание представителя американского ведомства отреагировала Мария Захарова. В своём Telegram-канале она отметила, что Соединённым Штатам следует просто признаться в том, о чём говорил их президент, обещая покончить с «Северным потоком — 2».

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин 30 сентября на пресс-конференции в штате Гавайи подчеркнул, что Вашингтон «не будет гадать» на предмет ответственных за инциденты до завершения расследования.

«Что касается нападения или урона, которому подвергся газопровод, то на данный момент высказывается множество домыслов, но, откровенно говоря, до завершения полноценного расследования никто не сможет сказать наверняка, что произошло», — заявил Ллойд.

По его словам, США намерены дождаться появления дальнейшей информации или возможности «провести дальнейший анализ».

Между тем в Москве ранее подчеркнули, что международное расследование ЧП на «Северных потоках» должно проводиться с участием российских представителей. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «Газпром» обязан иметь допуск к процессу как один из собственников повреждённых трубопроводов.