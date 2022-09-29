Путин расценил диверсию на «Северных потоках» как акт международного терроризма

Президент России в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом дал принципиальную оценку диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

«Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сообщила пресс-служба Кремля.

Он отметил, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.

Ранее Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Дело расследует Федеральная служба безопасности.

Местоположение физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определено, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.